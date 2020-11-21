Zengin özellikleri ile rakiplerine göz dağı veriyor

Asus ZenBook Flip 13, önceki nesle kıyasla daha ufak boyutlarda bir tasarımı bulunan ürün, 16.9m kalınlıkta ve 1.3 kilo ağırlıkta. Yani ürünü hem kullanırken hem de bir yerden başka bir yere taşırken rahatlıkla hareket edebilirsiniz.
İlk bakışta ince tasarımıyla dikkatimizi çeken bu notebook, inceliğin yanında sağlamlık detayını da es geçmiyor. Zira Military Grade, yani ordu standartları göz önünde bulundurularak çeşitli testleti başarıyla tamamlayan bir üründen söz ediyoruz.
Ürünün alttan aydınlatma mekanizmasına sahip tuşları, gayet güzel tasarlanmış ve çok sessiz çalışıyorlar. Ek olarak, Türkçe karakter desteğinin verilmesi de sevindirici bir gelişme.
Asus, ZenBook Flip 13 dizüstü PC’sinde teknoloji severlere iki farklı ekran seçeneği sunuyor. FHD IPS panel ve OLED panel. Akıllı telefon ve televizyonlarda sıklıkla karşılaştığımız OLED teknolojisi, Asus’un çalışmaları neticesinde artık Asus dizüstü PC’lerde de daha çok karşımıza çıkacak. OLED panelli ürünlerin yakın zamanda Türkiye pazarında olacağını belirtelim.
Ve evet, yüksek parlaklık düzeyi ve keskin detayların yanında, uzun süreli kullanımlarda göz sağlığınızı zararlı mavi ışınlara karşı da koruyabiliyor. Bu da uzun süreli okuma ve izleme deneyimlerinizde önem taşıyan bir detay.
İnce çerçevelere sahip 13.3 inç değerdeki ekran, aynı zamanda dokunuşlara da destek veriyor. İstenirse kalem dahi kullanılabiliyor.
ZenBook Flip 13, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı modlarda kullanılabilen “dönüştürülebilir bir dizüstü PC” kimliğine sahip.
Yani isterseniz klasik bir notebook profilinde kullanabilirsiniz. İsterseniz çadır moduna getirerek kullanabilirsiniz. İsterseniz de ürünü bir tablet gibi kullanabilirsiniz. Masada çalışırken, kanepede uzanmış bir şeyler izliyorken ya da bir toplantı tesnasında detaylar paylaşıyorken, kısacası hemen her anınıza ayak uydurabilir profillere sahip bir bilgisayar bu.
ZenBook Flip 13, 11. Nesil Intel Core i7 işlemcisiyle geliyor. Bu sayede gündelik işlemleriniz için rahatlıkla hareket edebilir, aynı zamanda zorlayıcı pek çok işlemi de sorun yaşamadan halledebilirsiniz. Zira bu işlemci, bir yandan ihtiyaca göre performans sunarken bir yandan da güç tasarrufunu sağlıyor.
Bu işlemcinin yanında 16GB RAM ve Intel X grafik birimine sahip olan cihaz, 1TB’a kadar güncel SSD teknolojileriyle destekleniyor. Tabii işlemci ve depolama tarafında da kullanıcılara farklı seçimler sunulduğunu ekleyelim.
Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındıran ürün, deneyimlediğimiz süreçte bizi gayet memnun etti. Özellikle ince tasarımı sayesinde onu farklı mekanlarda ve farklı kullanım açılarında deneyimleyebildik.
İşlerinizden fırsat bulduğunuz anlarda, rahat bir kanepeye uzanmak ve cihazı göğsünüze konumlandırarak bir şeyler izlemek gayet keyifli. Ekran kalitesinin başarılı olduğundan söz etmiştik. Bunun yanında, kulaklığa gerek duymadan başarılı işitsel detayları alabildiğinizi de belirtelim. Harman Kardon ile yol alan Asus, başarılı mikrofon desteği sayesinde de kamera aracılığıyla yapacağınız görüntülü görüşmelerde konuşmalarınızın karşı taraftan rahatlıkla anlaşılmasını sağlıyor.
Tabii ki ürünü tablet modunda kullanmak bambaşka bir dünya. Bir kitap gibi katlayarak ve dokunuşlarınızla hareket ederek işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunları, geleneksel tabletlere kıyasla daha büyük ekranda yapıyorsunuz.
Bu kadar ince bir tasarım ve bu kadar fazla detayın bir araya gelmesi sonucu akıllarda şu soru oluşacaktır: Peki ama pil performansı nasıl?
65W güç adaptörüyle gelen ürün, Asus’un belirttiğine göre tek şarj ile 14 saate kadar kullanım sunabiliyor. Yaptığımız denemelerde, Wi-Fi bağlantısı aktif ve ekran parlaklığı %50 iken tek şarj ile bir iş gününü rahatlıkla çıkarabildik. Deneyimlerimiz esnasında ara ara YouTube’dan kısa videoların izlenilmesi, mail kontrolü, makale hazırlanılması, müzik dinleme gibi detaylarla ilgilendik. Ürünün yük altında çalışırken dahi sessiz çalıştığını ve ciddi bir ısınma düzeyine erişmediğini söylemeliyiz.
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