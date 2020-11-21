Zengin özellikleri ile rakiplerine göz dağı veriyor

Asus ZenBook Flip 13, önceki nesle kıyasla daha ufak boyutlarda bir tasarımı bulunan ürün, 16.9m kalınlıkta ve 1.3 kilo ağırlıkta. Yani ürünü hem kullanırken hem de bir yerden başka bir yere taşırken rahatlıkla hareket edebilirsiniz. İlk bakışta ince tasarımıyla dikkatimizi çeken bu notebook, inceliğin yanında sağlamlık detayını da es geçmiyor. Zira Military Grade, yani ordu standartları göz önünde bulundurularak çeşitli testleti başarıyla tamamlayan bir üründen söz ediyoruz.

Ürünün alttan aydınlatma mekanizmasına sahip tuşları, gayet güzel tasarlanmış ve çok sessiz çalışıyorlar. Ek olarak, Türkçe karakter desteğinin verilmesi de sevindirici bir gelişme. Asus, ZenBook Flip 13 dizüstü PC’sinde teknoloji severlere iki farklı ekran seçeneği sunuyor. FHD IPS panel ve OLED panel. Akıllı telefon ve televizyonlarda sıklıkla karşılaştığımız OLED teknolojisi, Asus’un çalışmaları neticesinde artık Asus dizüstü PC’lerde de daha çok karşımıza çıkacak. OLED panelli ürünlerin yakın zamanda Türkiye pazarında olacağını belirtelim.

Ve evet, yüksek parlaklık düzeyi ve keskin detayların yanında, uzun süreli kullanımlarda göz sağlığınızı zararlı mavi ışınlara karşı da koruyabiliyor. Bu da uzun süreli okuma ve izleme deneyimlerinizde önem taşıyan bir detay.

İnce çerçevelere sahip 13.3 inç değerdeki ekran, aynı zamanda dokunuşlara da destek veriyor. İstenirse kalem dahi kullanılabiliyor. ZenBook Flip 13, ihtiyaçlar doğrultusunda farklı modlarda kullanılabilen “dönüştürülebilir bir dizüstü PC” kimliğine sahip.

Yani isterseniz klasik bir notebook profilinde kullanabilirsiniz. İsterseniz çadır moduna getirerek kullanabilirsiniz. İsterseniz de ürünü bir tablet gibi kullanabilirsiniz. Masada çalışırken, kanepede uzanmış bir şeyler izliyorken ya da bir toplantı tesnasında detaylar paylaşıyorken, kısacası hemen her anınıza ayak uydurabilir profillere sahip bir bilgisayar bu. ZenBook Flip 13, 11. Nesil Intel Core i7 işlemcisiyle geliyor. Bu sayede gündelik işlemleriniz için rahatlıkla hareket edebilir, aynı zamanda zorlayıcı pek çok işlemi de sorun yaşamadan halledebilirsiniz. Zira bu işlemci, bir yandan ihtiyaca göre performans sunarken bir yandan da güç tasarrufunu sağlıyor. Bu işlemcinin yanında 16GB RAM ve Intel X grafik birimine sahip olan cihaz, 1TB’a kadar güncel SSD teknolojileriyle destekleniyor. Tabii işlemci ve depolama tarafında da kullanıcılara farklı seçimler sunulduğunu ekleyelim.