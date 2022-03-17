Zengin Ruslar’ın İsviçre bankalarındaki parası ne kadar?

Zengin Ruslar’ın İsviçre'deki banka hesaplarının çeyrek trilyon dolar düzeyinde olduğu iddia edildi.

İsviçre Bankacılar Birliği'nin (SBA) tahminlerine göre ülkedeki bankaların offshore hesaplarında Rus müşterilere ait toplam 213 milyon dolar tutarında para bulunuyor.

Bu veriler, varlıklı Ruslar'ın dünyanın en büyük offshore servet merkezi olarak kabul edilen İsviçre'deki bankalarda bulunan servetinin miktarının, İsviçre'deki bazı finans firmalarının hesapladıklarının çok daha üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.

İsviçre Bankacılar Birliği'nin bu açıklaması, daha önce yapılan şeffaflık çağrılarını yanıtsız bırakan İsviçre için nadir rastlanan bir durum. İsviçre, Rusya'nın geçen ay Ukrayna'yı işgal etmesi sonrasında Avrupa Birliği'nin Ruslar'a ait nakit paraya getirdiği yaptırımları uygulamaya başlayarak olağandışı bir adım attı.

İsviçre kamuoyunda Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e ve hükümetine yakın kişilerin İsviçre bankalarında bulunan nakit paralarına yaptırım uygulanmasına ilişkin tartışma da giderek kızışıyor.

Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Mattea Meyer, İsviçre bankalarındaki paranın "Bir kısmı Kremlin'e sadık oligarklara ait. Bu para ve bu kişilerin faaliyetleri savaşı finanse ediyor. İsviçre para musluklarını kapatmak için ne mümkünse yapmalı" şeklinde konuştu.

İsviçre Bankacılar Birliği'nin açıkladığı veri, banka hesaplarının dondurulması gibi yaptırımların boyutlarının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İsviçre Ekonomi Bakanlığı, İsviçre'nin giderek büyüyen yaptırımlar listesiyle karşı karşıya kalan bankalardan gelen raporların derlendiğini, ancak yine de dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin elinde anlamlı bir tahmin olmadığını kaydetti.

İsviçre, tüm dünya genelinde servet sahipleri için nesillerdir güvenli bir liman olduğundan Ruslar’ın hesapları bu ülkenin bankalarında tutalan paranın sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.

İSVİÇRE BANKALARININ KREDİ RİSKİ YÜKSEK Mİ?

Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesine yanıt olarak Batılı ülke hükümetlerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları arttırmasıyla birlikte bankalar, Rus müşterileriyle olan ilişkilerinin daha çok mercek altına alındığına tanık oluyor.

Uzmanlar, şimdiye kadar kamuoyuna açıklanan veriler doğrultusunda İsviçre bankalarının Rus müşterilerle ilgili doğrudan kredi risklerinin çok yüksek olmadığı görüşünde.

İsviçre'nin en büyük iki bankası geçen hafta Rusya riskinin "sınırlı" olduğunu bildirdi. En büyük İsviçre bankası UBS, yıl sonundan bu yana 634 milyon dolarlık doğrudan kredi riskinin kontrol altına alındğını kaydetti.

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse CSGN.S'nin CEO'su Thomas Gottstein de Salı günkü açıklamasında, banka hesaplarında bulunan nakit paranın yüzde 4'ünün Rus müşterilere ait olduğunu söyledi. Bu para, on milyarlarca dolar anlamına geliyor.

Bu meblağ ayrıca Credit Suisse'in yıllık raporunda belirtilen 848 milyon İsviçre Frangı tutarındaki net kredi riskinden çok daha fazla.

Credit Suisse, güncellenmiş verileri açıklamasa da 2021 yılı sonunda özel varlık fonlarında toplam 827 milyar İsviçre Frangı tutarında nakit paraya sahipti. Bu tutarın yüzde 4'ü, yani 33 milyar İsviçre Frangı, bankanın Rus müşterilerine ait.

UBS ve İsviçre'nin en büyük üçüncü bankası Julius Baer, Rus müşterilerine ait nakit para miktarını açıklamayı reddetti. UBS'nin CEO'su Ralph Hamers, yaptırımlar nedeniyle yoğun bir dönem geçirdiklerinin işaretini verdi.

