"Zengin Ülkeler Aşıları Yoksul Ülkelerle Paylaşmalı"

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Corona virüsü aşılarının küresel çapta daha adil bir sistem çerçevesinde dağıtılması gerektiğini söyledi ve "Zengin ülkelerin aşıları yoksul ülkelerle paylaşmaları gerekiyor" dedi.

Pazartesi günü Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönetim kuruluna hitaben konuşan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı yetişkinlerin yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlı kimselerden önce aşılanması doğru değil" diye konuştu.

"Dünya ahlaki bir çöküntünün kıyısında"

Tedros, "En az 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Gelir düzeyi en düşük ülkelerden birindeyse sadece 25 doz aşı yapılabildi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, "Çok net konuşmam lazım. Dünya, feci bir ahlaki çöküntünün kıyısındadır. Bu çöküntünün bedeli, en yoksul ülkelerdeki insan hayatlarıyla ve geçim kaynaklarıyla ödenecektir. Aşı eşitliği sadece ahlaki bir zorunluluk değil, stratejik ve ekonomik bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Pazar günü NBC televizyonunda yayınlanan Meet the Press programında, Joe Biden'ın başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalı'nın aşılanmasının "gerçekleştirmesi kesinlikle mümkün" bir plan olduğunu söyledi.