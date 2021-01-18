HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Zengin Ülkeler Aşıları Yoksul Ülkelerle Paylaşmalı"

"Zengin Ülkeler Aşıları Yoksul Ülkelerle Paylaşmalı"

18.01.2021 22:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Corona virüsü aşılarının küresel çapta daha adil bir sistem çerçevesinde dağıtılması gerektiğini söyledi ve "Zengin ülkelerin aşıları yoksul ülkelerle paylaşmaları gerekiyor" dedi

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Corona virüsü aşılarının küresel çapta daha adil bir sistem çerçevesinde dağıtılması gerektiğini söyledi ve "Zengin ülkelerin aşıları yoksul ülkelerle paylaşmaları gerekiyor" dedi.

Pazartesi günü Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönetim kuruluna hitaben konuşan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı yetişkinlerin yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlı kimselerden önce aşılanması doğru değil" diye konuştu.

"Dünya ahlaki bir çöküntünün kıyısında"

Tedros, "En az 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Gelir düzeyi en düşük ülkelerden birindeyse sadece 25 doz aşı yapılabildi" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, "Çok net konuşmam lazım. Dünya, feci bir ahlaki çöküntünün kıyısındadır. Bu çöküntünün bedeli, en yoksul ülkelerdeki insan hayatlarıyla ve geçim kaynaklarıyla ödenecektir. Aşı eşitliği sadece ahlaki bir zorunluluk değil, stratejik ve ekonomik bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Pazar günü NBC televizyonunda yayınlanan Meet the Press programında, Joe Biden'ın başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalı'nın aşılanmasının "gerçekleştirmesi kesinlikle mümkün" bir plan olduğunu söyledi.

Dr. Fauci, mevcut aşılar ve piyasaya kısa süre içinde çıkması beklenenler benzerleriyle birlikte maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyum devam ettiği sürece Amerika'nın "iyi durumda" olacağını belirtti.

Yaklaşık 24 milyon Corona enfeksiyonu vakasının kayda geçtiği Amerika, tüm dünyada en yüksek vaka sayısının olduğu ülke. Amerika'daki kitlesel aşılama kampanyası da beklenenden daha düşük bir hızla ilerliyor. 2020 sonunda Trump yönetiminin tahmininden çok daha az sayıda insana aşı yapıldı.

Hindistan 10 buçuk, Brezilya ise 8 milyon 400 bin doğrulanmış vaka ile dünya sıralamasında Amerika'nın ardından ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Meksika yoksul ülkelerin aşıya erişmesi için tedariki erteliyor

Öte yandan Meksika Cumhurbaşkanı, ülkesinin, yoksul ülkelerin daha fazla doz aşı elde etmesini sağlamak için Birleşmiş Milletler'in zengin ülkelerden aşı tedarikini erteleme ricasına uyacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın Pfizer aşılarının alımını geciktireceğini, ancak bir yandan da başka seçeneklere yöneldiklerini söyledi. Associated Press haber ajansına göre Meksika, tedarikini ertelediği Pfizer aşılarının yanı sıra AstraZeneca, Çin menşeli CanSino ve Rusya menşeli Sputnik V gibi seçenekleri de değerlendiriyor.

Ölü sayısının 210 bine yaklaştığı, bazı hastaneler oksijen gazı sıkıntısı içinde olduğu Brezilya ise Pazar günü İngiltere'nin AstraZeneca ve Çin'in Sinovac aşılarına acil kullanım ruhsatı verdi.

Ruhsat onayı çıkmasından birkaç saat sonra Sao Paulo kentinde bir hemşireye Çin menşeli CoronaVac aşısı yapıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı ise Eylül ayına kadar ülkedeki 51 milyon yetişkinin tamamının aşılanmasının planlandığını bildirdi.

Bakan Dominic Raab, Pazar günü SkyNews kanalına yaptığı açıklamada, "Eğer aşılamayı daha hızlı yaparsak harika olur, ama elimizdeki yol haritası budur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
DSÖ: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğindedirDSÖ: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğindedir
Penis kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?Penis kanseri nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cinsel istismar zanlısı davul zurnayla karşılandı

Cinsel istismar zanlısı davul zurnayla karşılandı

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Son dakika: Amerika'da silahlı gruplar toplanmaya başladı

Son dakika: Amerika'da silahlı gruplar toplanmaya başladı

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 825 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 8 bin 825 Kovid-19 vakası tespit edildi

DSÖ: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğindedir

DSÖ: Dünya feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğindedir

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

Son dakika! ABD Kongre Binası kapatıldı

AB, 'aşı sertifikası' için hassas tartışma istiyor

Aşılananlara sertifika mı verilecek?

Mars'ın hızını kaybeden bir topaç gibi yalpaladığı keşfedildi

Mars'ın bir topaç gibi yalpaladığı keşfedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.