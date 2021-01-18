"Zengin Ülkeler Aşıları Yoksul Ülkelerle Paylaşmalı"

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Corona virüsü aşılarının küresel çapta daha adil bir sistem çerçevesinde dağıtılması gerektiğini söyledi ve "Zengin ülkelerin aşıları yoksul ülkelerle paylaşmaları gerekiyor" dedi.
Pazartesi günü Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönetim kuruluna hitaben konuşan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Zengin ülkelerdeki genç ve sağlıklı yetişkinlerin yoksul ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlı kimselerden önce aşılanması doğru değil" diye konuştu.
"Dünya ahlaki bir çöküntünün kıyısında"
Tedros, "En az 49 yüksek gelirli ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Gelir düzeyi en düşük ülkelerden birindeyse sadece 25 doz aşı yapılabildi" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, "Çok net konuşmam lazım. Dünya, feci bir ahlaki çöküntünün kıyısındadır. Bu çöküntünün bedeli, en yoksul ülkelerdeki insan hayatlarıyla ve geçim kaynaklarıyla ödenecektir. Aşı eşitliği sadece ahlaki bir zorunluluk değil, stratejik ve ekonomik bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.
Öte yandan ABD Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Pazar günü NBC televizyonunda yayınlanan Meet the Press programında, Joe Biden'ın başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon Amerikalı'nın aşılanmasının "gerçekleştirmesi kesinlikle mümkün" bir plan olduğunu söyledi.
Dr. Fauci, mevcut aşılar ve piyasaya kısa süre içinde çıkması beklenenler benzerleriyle birlikte maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyum devam ettiği sürece Amerika'nın "iyi durumda" olacağını belirtti.
Yaklaşık 24 milyon Corona enfeksiyonu vakasının kayda geçtiği Amerika, tüm dünyada en yüksek vaka sayısının olduğu ülke. Amerika'daki kitlesel aşılama kampanyası da beklenenden daha düşük bir hızla ilerliyor. 2020 sonunda Trump yönetiminin tahmininden çok daha az sayıda insana aşı yapıldı.
Hindistan 10 buçuk, Brezilya ise 8 milyon 400 bin doğrulanmış vaka ile dünya sıralamasında Amerika'nın ardından ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.
Meksika yoksul ülkelerin aşıya erişmesi için tedariki erteliyor
Öte yandan Meksika Cumhurbaşkanı, ülkesinin, yoksul ülkelerin daha fazla doz aşı elde etmesini sağlamak için Birleşmiş Milletler'in zengin ülkelerden aşı tedarikini erteleme ricasına uyacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın Pfizer aşılarının alımını geciktireceğini, ancak bir yandan da başka seçeneklere yöneldiklerini söyledi. Associated Press haber ajansına göre Meksika, tedarikini ertelediği Pfizer aşılarının yanı sıra AstraZeneca, Çin menşeli CanSino ve Rusya menşeli Sputnik V gibi seçenekleri de değerlendiriyor.
Ölü sayısının 210 bine yaklaştığı, bazı hastaneler oksijen gazı sıkıntısı içinde olduğu Brezilya ise Pazar günü İngiltere'nin AstraZeneca ve Çin'in Sinovac aşılarına acil kullanım ruhsatı verdi.
Ruhsat onayı çıkmasından birkaç saat sonra Sao Paulo kentinde bir hemşireye Çin menşeli CoronaVac aşısı yapıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı ise Eylül ayına kadar ülkedeki 51 milyon yetişkinin tamamının aşılanmasının planlandığını bildirdi.
Bakan Dominic Raab, Pazar günü SkyNews kanalına yaptığı açıklamada, "Eğer aşılamayı daha hızlı yaparsak harika olur, ama elimizdeki yol haritası budur" dedi.