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'Zengin, yakışıklı, patron' diye arşivlemişler! Operasyon düzenlendi, çok sayıda kişiye gözaltı

20.11.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da vatandaşları "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor" diye dolandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede müşterilerini daha sonra aramak için "Zengin", "Yakışıklı ", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırdıkları ve arşivledikleri ortaya çıktı.

'Zengin, yakışıklı, patron' diye arşivlemişler! Operasyon düzenlendi, çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin müşterilerini daha sonra aramak için "Zengin", "Yakışıklı ", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırdıkları ve arşivledikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü ise tutuklandı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir grup şüphelinin Esenyurt'ta kurdukları büroda dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Sultaniye Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, 350. sokakta tespit ettikleri işyerine baskın yaptı. Baskında Sercan A.(23), Mısra Ş.(25), Gizem B.(23), Z.Y.(17), Serkan A.(25) ve T.D.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayara el kondu.

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'ZENGİN, YAKIŞIKLI VE PATRON DİYE...'

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelilerin vatandaşları arayarak "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor." "Evinize icra gelecek" gibi yalanlarla kandırarak banka hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede ise şüphelilerin aradıkları kişileri daha sonra tekrar aramak için "Zengin", "Yakışıklı", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırarak, bilgilerini arşivledikleri belirlendi.

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Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan A., Mısra Ş. Gizem B., Serkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Z.Y. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul

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