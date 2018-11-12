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'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 09:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile evlenen İranlı Laila 8 yıl boyunca dehşeti yaşadı. Eve kapatılan, kocasından şiddet gören, aldatılan ve kendisine söylenenlerin yalan olduğunu anlayan genç kadın mahkemeye koştu.

'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

İranlı Laila K. (28), kocası Emir B.'nin (31) kendisini dolandırdığını öne sürerek boşanma davası açtı.

İddiaya göre Laila, Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile tanıştı. Sabah’ın haberine göre kendini zengin olarak tanıtan Emir B. ile evlenen Laila, İstanbul'a yerleşti. Ancak söylenenlerin yalan olduğunu öğrendi, zor şartlarda 8 yıl yaşadı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Aldatıldı, şiddet gördü. Boşanma davası açtı. Emir B. eşini ikna edip boşanma davasından vazgeçirdi. Daireyi üzerine yapan damat, bu kez kendisi boşanma davası açtı. Laila K., hukuk mücadelesi başlattı.

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iranlı laila kadına şiddet

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