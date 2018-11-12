'Zenginim' diye kandırdı! 8 yıl boyunca kabusu yaşattı

İranlı Laila K. (28), kocası Emir B.'nin (31) kendisini dolandırdığını öne sürerek boşanma davası açtı.
İddiaya göre Laila, Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile tanıştı. Sabah’ın haberine göre kendini zengin olarak tanıtan Emir B. ile evlenen Laila, İstanbul'a yerleşti. Ancak söylenenlerin yalan olduğunu öğrendi, zor şartlarda 8 yıl yaşadı.
BOŞANMA DAVASI AÇTI
Aldatıldı, şiddet gördü. Boşanma davası açtı. Emir B. eşini ikna edip boşanma davasından vazgeçirdi. Daireyi üzerine yapan damat, bu kez kendisi boşanma davası açtı. Laila K., hukuk mücadelesi başlattı.
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