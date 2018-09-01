HABER

Zenginler treni 'Orient Ekspres', İstanbul turunun ardından Türkiye'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

ÜNLÜ İngiliz yazar Agatha Christie'nin, birçok romanına konu olan ve 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet’in esin kaynağı zenginler treni 'Orient Ekspres' 100 yolcusuyla geldiği Türkiye'de 2 günlük turun ardından dönüşe geçti.

Engin ÖZNEN/EDİRNE, (DHA)- ÜNLÜ İngiliz yazar Agatha Christie'nin, birçok romanına konu olan ve 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet’in esin kaynağı zenginler treni 'Orient Ekspres' 100 yolcusuyla geldiği Türkiye'de 2 günlük turun ardından dönüşe geçti. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda mola veren tren gümrük işlemlerinin ardından Paris'e doğru yola çıktı. Ünlü trende seyahat için yolcuların en az 8 bin Euro ödedikleri öğrenildi.

Zenginler treni olarak bilinen Orient Ekspres, 1883 yılından bu yana sürdürdüğü seyahat turunu bu yılda Paris’ten başlattı. Paris’ten dünyanın fark ülkelerinden gelen zengin 100 yolcusuyla önceki gün yola çıkan tren, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra son durağı olan İstanbul'a vardı. İki günlük şehir turunun ardından dönüş yolcuğuna geçen ünlü İngiliz yazar Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü romanına konu olan Orient Ekspres, Edirne Kapıkule Garı'nda mola verdi. Yolcuların birçoğu trenden inmezken, oldukça lüks dizayn edildiği ve personelinde Türk geleneksel kıyafetler giydiği görüldü. Tren yolcularının Türkiye'de bulunduğu sürede Türk yemekleri yediği belirtildi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, romanlara konu olan tarihi Orient Ekspres'in İstanbul turunun ardından Edirne'de mola vererek Paris'e doğru yola çıktığını söyledi. Trenin çok önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Bacıoğlu, "Bu konforlu ve lüks tren Paris-İstanbul hattında çeşitli şehirlerden geçerek Edirnemize de Kapıkule Garı'ndan giriş yaparak son noktası olan İstanbul'a gidiyor. İstanbul'daki 2 günlük gezinin ardından aynı güzergah ile geri dönüyor. Trenin Edirne'den geçiyor olması Edirne'nin turistik bir rota olarak biliniyor olması açısından çok önemli. Trende Türk geleneksel kıyafetleri giyinmiş İtalyan çalışanlar var. Tren yolcularından Türkiye'deki gezinin çok güzel geçtiği öğrendik ve memnun olduk. Trende çeşitli ülkelerden 100 turist 25 çalışan personel mevcut. Turistlerin tur için yaklaşık 8 bin Euro ödediğini biliyoruz. Belki ilerde İstanbul'daki gibi Edirne'de de bu tura bir gezi ya da konaklama hizmeti sağlanabilir. Bunun için çaba gösteriyoruz" dedi.

TURUN ÜCRETİ 8 BİN EURO

Zenginler treninde yolcu olabilmek için dünyanın farklı yerlerinden gelenlerin en az 8 bin Euro ödeme yaptıkları kaydedildi. Belçikalı iş adamı Georges Nagelmackers'in hizmete soktuğu Orient Ekspres, Paris'ten ilk seferine, 4 Ekim 1883'te çıkmıştı. Tren, Paris'ten yola çıktıktan sonra Budapeşte, Bükreş, Varna ve İstanbul rotasını takip ediyor.

PARTNERKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyorKardashianların en küçüğü olay yarattı! Evrim tadındaki değişimi görenler şok oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız teğmenleri uçağına davet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız teğmenleri uçağına davet etti
Son dakika! Elektrik fiyatlarına zam geldiSon dakika! Elektrik fiyatlarına zam geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

İlginizi Çekebilir

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Lüks villaya fuhuş operasyonu! Çalıların arasından bu halde çıktı

Lüks villaya fuhuş operasyonu! Çalıların arasından bu halde çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız teğmenleri uçağına davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız teğmenleri uçağına davet etti

Son dakika! Elektrik fiyatlarına zam geldi

Son dakika! Elektrik fiyatlarına zam geldi

İstiklal Caddesi'nde 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine karşı yoğun güvenlik önlemleri

İstiklal Caddesi'nde 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine karşı yoğun güvenlik önlemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.