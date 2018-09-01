Zenginler treni 'Orient Ekspres', İstanbul turunun ardından Türkiye'den ayrıldı

Engin ÖZNEN/EDİRNE, (DHA)- ÜNLÜ İngiliz yazar Agatha Christie'nin, birçok romanına konu olan ve 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet’in esin kaynağı zenginler treni 'Orient Ekspres' 100 yolcusuyla geldiği Türkiye'de 2 günlük turun ardından dönüşe geçti. Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda mola veren tren gümrük işlemlerinin ardından Paris'e doğru yola çıktı. Ünlü trende seyahat için yolcuların en az 8 bin Euro ödedikleri öğrenildi.

Zenginler treni olarak bilinen Orient Ekspres, 1883 yılından bu yana sürdürdüğü seyahat turunu bu yılda Paris’ten başlattı. Paris’ten dünyanın fark ülkelerinden gelen zengin 100 yolcusuyla önceki gün yola çıkan tren, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra son durağı olan İstanbul'a vardı. İki günlük şehir turunun ardından dönüş yolcuğuna geçen ünlü İngiliz yazar Agatha Christie'nin 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet'in de aralarında bulunduğu birçok ünlü romanına konu olan Orient Ekspres, Edirne Kapıkule Garı'nda mola verdi. Yolcuların birçoğu trenden inmezken, oldukça lüks dizayn edildiği ve personelinde Türk geleneksel kıyafetler giydiği görüldü. Tren yolcularının Türkiye'de bulunduğu sürede Türk yemekleri yediği belirtildi.