Recep İvedik karakteriyle yediden yetmişe herkesi güldüren Şahan Gökbakar’ın yönetmenliğini üstlendiği Zengo filmi izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Zengo filmi ne zaman çekildi? Zengo filminin oyuncuları kimdir?

ZENGO FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? ZENGO FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Şahan Gökbakar’ın yaptığı film Zengo’nun konusu; Ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir. Ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran Zerrin, çocukluğundan beri rekabet halinde olduğu Menkibe’nin tasarımlarını çalıp, defile düzenlediğini öğrendiğinde deliye döner. Bunun üzerine genç kadın, terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet’i de yanına alarak, hayatının değişmesine neden olacak zorlu bir maceraya atılır.

ZENGO FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda ise; Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Şahan Gökbakar, Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Gökhan Atılmış yer alıyor.



