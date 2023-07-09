ZENİT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE: Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Nefesler tutuldu!

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de bu sezon şampiyon olabilmek için ortaya iyi bir performas koymaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık kapsamında ilk maçına Rusya ekibi karşısına çıkıyor. Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique geçtiğimiz günlerde duyurulan kamp kadrosunda yer almmıştı. Zenit Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarına sorgulanıyor. İşte Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının canlı yayın saati ve kanalı...
Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başlayacak.
Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.
Maç, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki 68 bin seyirci kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda (Yeni Zenit Stadyumu) oynanacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.