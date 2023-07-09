SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. ZENİT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE: Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Nefesler tutuldu!

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE: Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Nefesler tutuldu!

09.07.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, Sankt-Peterburg'daki 68 bin seyirci kapasiteli Krestovskiy Stadyumu'na konuk oluyor. Zenit Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de bu sezon şampiyon olabilmek için ortaya iyi bir performas koymaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık kapsamında ilk maçına Rusya ekibi karşısına çıkıyor. Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique geçtiğimiz günlerde duyurulan kamp kadrosunda yer almmıştı. Zenit Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarına sorgulanıyor. İşte Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının canlı yayın saati ve kanalı...

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başlayacak.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Maç, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki 68 bin seyirci kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda (Yeni Zenit Stadyumu) oynanacak.

SAMET VE LİNCOLN KAMP KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor!Fenerbahçe yılın bombasını patlatıyor!
Anahtar Kelimeler:
zenit fenerbahçe bahçe maçı fenerbahçe maçı yayınlanacak süper li maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Karısının boşanma davası açtığını öğrenince öfkeden deliye döndü

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

3 yaşındaki çocuğun gözüne yuva yaptı

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında...

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.