ZENİT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE: Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Nefesler tutuldu!

Zenit Fenerbahçe maçı canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de bu sezon şampiyon olabilmek için ortaya iyi bir performas koymaya hazırlanan sarı-lacivertliler, hazırlık kapsamında ilk maçına Rusya ekibi karşısına çıkıyor. Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique geçtiğimiz günlerde duyurulan kamp kadrosunda yer almmıştı. Zenit Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı arama motorlarına sorgulanıyor. İşte Zenit Fenerbahçe hazırlık maçının canlı yayın saati ve kanalı...

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da başlayacak.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Maç, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentindeki 68 bin seyirci kapasiteli Sankt-Peterburg Stadyumu'nda (Yeni Zenit Stadyumu) oynanacak.

SAMET VE LİNCOLN KAMP KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda yer almadı.