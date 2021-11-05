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Zepp OS ile geldiler: Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro ve GTS 3 Türkiye'de! İşte fiyatlar

05.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazfit, GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 model yeni akıllı saatlerini Türkiye pazarına sunuyor. Akıllı saatler için tasarlanan Zepp OS ile gelen yeni akıllı saatlerin fiyatları ise açıklandı. İşte Amazfit GT3 serisi yeni akıllı saatlerin fiyatları.

Zepp OS ile geldiler: Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro ve GTS 3 Türkiye'de! İşte fiyatlar

Amazfit, akıllı saat konusunda birçok farklı ürünler sunan markalardan biri. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch 4 ve Xiaomi Mi Watch gibi rakipleri bulunan Amazfit, şimdi ise 3 yeni akıllı saatini, Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3'ü Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.

AMAZFIT GTR 3 PRO, GTR 3 VE GTS 3 TÜRKİYE'YE GELDİ

Amazfit'in yeni akıllı saatlerinin fiyatına geçmeden önce, dilerseniz özelliklerinden kısaca bahsedelim. Zepp OS işletim sistemi ile gelen akıllı saatler, Android ve iOS işletim sistemiyle uyumlular. Apple Health ve Google Fit gibi sağlık platformuna bağlanabilen saatler, 150'den fazla canlı saat arayüzü sunabiliyor. Tabii akıllı saatler, tıpkı rakip akıllı saatlerde olduğu gibi kalp hızı, kandaki oksijen doygunluğu, stres seviyesi, solunum hızı ve uyku takibi ölçümleri yapabiliyorlar. Ayrıca adet döngüsü takibi yapabildiklerini de ekleyelim.

AMAZFIT GTR 3 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 1,45 inç, 331 ppi parlaklık
  • Ekran Türü: AMOLED ekran, yüzde 70,6 ekran-gövde oranı
  • Batarya: 450 mAh batarya, tek şarjla 12 güne kadar pil ömrü
  • Depolama: 470 adede kadar şarkı depolayabilen 2.3 GB dahili bellek
  • İşletim Sistemi: Zepp OS
  • Uyumluluk: Android, iOS

AMAZFIT GTR 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

GTR3

  • Ekran: 1,38 inç
  • Ekran Türü: AMOLED ekran
  • Batarya: 450 mAh batarya, 21 güne kadar pil ömrü
  • İşletim Sistemi: Zepp OS
  • Uyumluluk: Android, iOS

AMAZFIT GTS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ

GTS3

  • Ekran: 1,75 inç, 341 ppi parlaklık
  • Ekran Türü: AMOLED ekran, yüzde 72,4 ekran-gövde oranı
  • İşletim Sistemi: Zepp OS
  • Uyumluluk: Android, iOS

YENİ AMAZFIT AKILLI SAATLERİN FİYATI

Amazfit GTR 3 Pro'nun fiyatı KDV dahil 2.499 TL olarak belirlenmiş. Amazfit GTR 3'ün fiyatı ve Amazfit GTS 3'ün fiyatı ise aynı. Her iki akıllı saat de 1.999 TL'den satın alınabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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