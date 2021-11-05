Zepp OS ile geldiler: Amazfit GTR 3, GTR 3 Pro ve GTS 3 Türkiye'de! İşte fiyatlar

Amazfit, akıllı saat konusunda birçok farklı ürünler sunan markalardan biri. Apple Watch, Samsung Galaxy Watch 4 ve Xiaomi Mi Watch gibi rakipleri bulunan Amazfit, şimdi ise 3 yeni akıllı saatini, Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3'ü Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.
Amazfit'in yeni akıllı saatlerinin fiyatına geçmeden önce, dilerseniz özelliklerinden kısaca bahsedelim. Zepp OS işletim sistemi ile gelen akıllı saatler, Android ve iOS işletim sistemiyle uyumlular. Apple Health ve Google Fit gibi sağlık platformuna bağlanabilen saatler, 150'den fazla canlı saat arayüzü sunabiliyor. Tabii akıllı saatler, tıpkı rakip akıllı saatlerde olduğu gibi kalp hızı, kandaki oksijen doygunluğu, stres seviyesi, solunum hızı ve uyku takibi ölçümleri yapabiliyorlar. Ayrıca adet döngüsü takibi yapabildiklerini de ekleyelim.
Amazfit GTR 3 Pro'nun fiyatı KDV dahil 2.499 TL olarak belirlenmiş. Amazfit GTR 3'ün fiyatı ve Amazfit GTS 3'ün fiyatı ise aynı. Her iki akıllı saat de 1.999 TL'den satın alınabiliyor.
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