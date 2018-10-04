Zerdeçal depresyon ve obezite düşmanı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Dünya Homeopati Örgütü Avrasya Temsilcisi Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Homeopat, ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, zerdeçalın, anavatanının Hindistan olduğunu belirterek, "Asya ülkelerinde neredeyse bütün yemeklerde kullanılan bir bitki köküdür. Etken maddesi 'curcumin'dir. Curcumin, vücudu kansere karşı korur, metabolizmayı hızlandırır ve yağların yakılmasını sağlar. Hazmı kolaylaştırarak, kilo vermeye yardımcı olur" diye konuştu.

"KARACİĞERİ TEMİZLİYOR, ALZHEIMER'DAN KORUYOR"

Zerdeçalın birçok hastalığa büyük faydası olduğunu belirten Dr. Özcan, "Yapılan araştırmalara göre Asya ülkelerinde özellikle Hindistan'da Alzheimer ve karaciğer kaynaklı kanserlere az rastlanmış çalışmalar sonucunda nedeninin zerdeçal olduğu öğrenilmiş. Zerdeçal karaciğeri temizler, Alzheimer'dan özellikle de kanserden korur. Curcumin metabolizmayı hızlandırıyor, zerdeçal bütün faydalarını ondan alır" dedi.

DEPRESYONA GİRMEDEN KİLO VERDİRİYOR

Zerdeçalın mucizevi bir bitki olduğunu söyleyen Dr. Özcan, "2014 yılında Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre zerdeçalın obez hastalara iyi geldiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Aşırı kilo problemi olan hastalar zerdeçalı güvenle kullanabilir. Zerdeçalın içinde mutluluk hormonu serotonin var. O yüzden zerdeçalla zayıflarken aynı zamanda mutlu olursunuz, depresyona da girmezsiniz. Çünkü zerdeçal depresyon rahatsızlıklarında da takviye ilaç olarak da kullanılıyor. Mutluluk veriyor, mucizevi bir bitki. Depresyona girmeden, mutlu bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

KİLO VERMEK İÇİN 3 HAFTA KULLANIN

Zerdeçalı ilaç olarak en fazla 2 ay, kilo vermek içinse 3 hafta kullanmak gerektiğini belirten Dr. Özcan, "Zerdeçal çiğ olarak da tüketilebilir ama pişmiş halde tüketilirse emilimi daha çok olur. Zerdeçalın yanında emilimini artıracak bazı baharatlar var karabiber,zencefil gibi bunlarla birlikte yemeklere katılırsa emilimi yüzde yüze kadar ulaşır" dedi.

KİLO VERDİREN ZERDEÇAL TARİFİ

Kilo vermeye ve rahat uyumaya yardımcı olacak tarif de veren Dr. Özcan, "Zayıflamak isteyenler 3 hafta boyunca her akşam 200 gram süzme köy yoğurduna bir çay kaşığı zencefil, tarçın ve bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave edip, karıştırarak 5 dakika beklettikten sonra tüketsinler. Bu karışım ertesi gün tokluk hissi verir, metabolizmayı hızlandırır ve rahat uyumaya yardımcı olur. Yani uyurken de zayıflamaya devam edersiniz" diye konuştu.

"GÜNDE BİR TATLI KAŞIĞI TÜKETİN, FAZLASI TANSİYON YÜKSELTİR"

Zerdeçalın günlük kullanımının 1 tatlı kaşığı kadar olması gerektiğini dile getiren Dr. Özcan, "Bunu üçe bölmemiz gerekiyor, yani sabah, öğlen ve akşam bir çay kaşığı oranında tüketmeliyiz. Direk zerdeçalı ağzımıza da atabiliriz buruk bir tadı vardır ama asıl faydası oradan gelir. Curcumin çok kıymetli, hem rengini, hem tadını kazandırıyor. Tencere yemeklerine bir çay kaşığı zerdeçal koymak lazım, daha fazla değil. Fazla kullanılırsa tansiyon yükseltir, mideye rahatsızlık verebilir. Hamileler de aşırı tüketimden kaçınmalıdır. Günde 3 öğün zerdeçal kullanılacaksa üzerine çok sıcak bitki çayı içilirse zencefil, rezene çayı gibi o da emilimini artırır" ifadelerini kullandı.

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