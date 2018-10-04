Zerdeçal depresyon ve obezite düşmanı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Uzmanlara göre obeziteden koruyan zerdeçal, serotonin kaynağı olduğu için mutluluk veriyor. Dünya Homeopati Örgütü Avrasya Temsilcisi Uzman Dr. Yegane Özcan, aşırı kilo problemi olan kişilerin gönül rahatlığıyla zerdeçalı tüketebileceğini söyleyerek, "Zerdeçalın içinde bulunan serotonin sayesinde zayıflarken mutlu olur ve depresyona girmezsiniz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Homeopat, ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. Özcan, zerdeçalın, anavatanının Hindistan olduğunu belirterek, "Asya ülkelerinde neredeyse bütün yemeklerde kullanılan bir bitki köküdür. Etken maddesi 'curcumin'dir. Curcumin, vücudu kansere karşı korur, metabolizmayı hızlandırır ve yağların yakılmasını sağlar. Hazmı kolaylaştırarak, kilo vermeye yardımcı olur" diye konuştu.

"KARACİĞERİ TEMİZLİYOR, ALZHEIMER'DAN KORUYOR"

Zerdeçalın birçok hastalığa büyük faydası olduğunu belirten Dr. Özcan, "Yapılan araştırmalara göre Asya ülkelerinde özellikle Hindistan'da Alzheimer ve karaciğer kaynaklı kanserlere az rastlanmış çalışmalar sonucunda nedeninin zerdeçal olduğu öğrenilmiş. Zerdeçal karaciğeri temizler, Alzheimer'dan özellikle de kanserden korur. Curcumin metabolizmayı hızlandırıyor, zerdeçal bütün faydalarını ondan alır" dedi.