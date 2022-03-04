Zerdeçal kürü nedir, nasıl yapılır? Zerdeçal kürü ile 3 günde 3 kilo verin

Güçlü antienflamatuar etkileriyle stresi azaltan, kolesterolü düşüren curcumin aynı zamanda göbek çevresinde biriken viseral yağların yakılmasını da sağlıyor. Vücudunuz için tam bir detoks olan 3 günlük zerdeçal kürü ile vücudunuzu arındırın ve 3 kilodan kurtulun.

Şifa kaynağı zerdeçal kürü, zerdeçalla etkileşime giren karabiber başta olmak üzere; kilo vermenize ve vücudunuzun temizlenmesine destek olacak birkaç önemli baharat ve yoğurt ile hazırlanıyor.

3 gün boyunca uygulayacağınız bu kürle vücudunuzu arındırabilir ve fazla kilolardan kurtulabilirsiniz. İçerisindeki aktif bileşenler sayesinde stresi azaltıyor, hücreleri uyarıyor. Tok tutuyor, sindirimi güçlendiriyor. Metabolizmayı hızlandırarak hızla kilo vermenizi sağlıyor.

ARINDIRICI ZERDEÇAL KÜRÜ ETKİLERİ

Sindirim sisteminizi temizler. İçeriğindeki güçlü bitki özleri, bağırsak sistemini rahatlatır.

İçeriğindeki çörek otu ve karabiber metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

Yoğurtla hazırlanan ve etkin baharatlar kullanılan kür, bel çevrenizde biriken viseral yağları hedef alarak yağdan kilo vermenizi kolaylaştırır.

İçerisindeki karabiber ve zerdeçal birlikte etkileşime girerek serbest radikallerle savaşır ve vücudun arınmasını sağlar.

İçeriğindeki tarçın, kenevir tohumu yağı gibi bileşenler açlık duygusunu azaltır.

Akşam öğünleri yerine tüketeceğiniz kürle kolayca fazla kilolardan kurtulursunuz.

Tüm bunlarla birlikte bu güçlü baharatların diğer faydaları da vücudunuz için tam bir arınma ve şifa etkisi yaratır.

Bu üç günlük süreçte toksit besinlerden uzak durarak, vücudunuzun tazelenmesini destekleyebilirsiniz.

ARINDIRICI ZERDEÇAL KÜRÜNÜN İÇERİĞİ VE ETKİLERİ

Zerdeçal

Zerdeçal ve özellikle en aktif bileşiği olan kurkumin - kalp sağlığını iyileştirme ve Alzheimer ve kansere karşı koruma potansiyeli gibi bilimsel olarak kanıtlanmış birçok sağlık yararına sahiptir . Güçlü bir anti-inflamatuar ve antioksidandır. Ayrıca depresyon ve artrit semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Kenevir tohumu yağı

Kenevir lif bakımından zengindir ve doğal bir iştah kesicidir, bu nedenle daha uzun süre tok hissetmenize ve açlık hissini azaltmanıza yardımcı olabilir. Sadece küçük bir miktarı, gün boyu aşırı açlığı gidermeye yardımcı olacaktır

Çörek otu yağı

Çörek otu yağını tüketmenin birçok farklı yolu vardır. Bunların çoğu metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olur. Yağdaki B vitaminleri vücudun enerji metabolizmasını başlatarak pasif yağ yakımını artırmaya yardımcı olur.

Tarçın

Tarçın, kan şekeri seviyelerinizi destekleyerek açlık krizlerini önler.

Karabiber

Karabiber, metabolik performansı artırmaya yardımcı olan ve vücutta yağ birikimini önleyen bir bileşik olan piperin içerir . Baharat ayrıca iyi kolesterol konsantrasyonunu arttırır. Bu yuvarlak baharat, metabolik süreci hızlandırmaya ve kalorileri daha hızlı yakmaya yardımcı olan termojenik bir besindir..

Yoğurt

Yoğurt, kilo verme ve obezite karşısındaki etkilerini araştırmalarla kanıtlamıştır. Düzenli yoğurt tüketimi bel bölgesinde biriken yağların azalmasını destekliyor. Ayrıca, yoğurt kalsiyum açısından zengindir ve araştırmalar, kalsiyumu daha düşük karın yağı seviyelerine bağlamıştır

ARINDIRICI ZERDAÇAL KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

3 günlük arındırıcı zerdeçal kürü, yoğurt, zerdeçal, karabiber, çörek otu ve yağı, kenevir tohumu yağı ve tarçın karışımıyla yapılır.

Bu kür ile göbek bölgesindeki yağları eritmek ve 3 kilo verebilmek için 3 gün boyunca akşam yemekleri yerine verilen yoğurt ve baharat karışımı tarif tüketilir ve üzerine bol su içilir.

Kürü uyguladığınız süre boyunca, toksit gıdalardan (kızartmalar, hazır atıştırmalıklar, işlenmiş gıdalar ve tatlı gibi basit karbonhidratlar) uzak durulması vücudun arınması ve kilo vermesi için önemlidir.

ZERDEÇAL KÜRÜ TARİFİ

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı taze zerdeçal

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı öğütülmüş çörek otu

1 çay kaşığı kadar çörekotu yağı

1 tatlı kaşığı kenevir tohumu yağı

Yarım çay kaşığı tarçın

ZERDEÇAL KÜRÜ HAZIRLANIŞI

Derin bir kabın içerisinde tüm malzemeler karıştırılır.

Günde bir öğün yerine 3 gün boyunca sadece bu kür tüketilir

Gün içinde bol su tüketmeye özen gösterin.

Belirli bir hastalığı olanlar, hamile kişilerin uygulaması sakıncalıdır. Doktorunuza danışmadan uygulamayın.



