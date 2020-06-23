Zerdeçal Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Zerdeçal Nasıl Kullanılmalı?

Uzak Doğu'da asırlardır çeşitli amaçlar için kullanılan ancak modern tıp dünyasının henüz yeni yeni faydaları üzerinde hemfikir olmaya başladığı zerdeçal, diyabetten kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde mucizevi etkilere sahip. Son dönemde iltihap giderici ve antioksidan özelliklerinden daha çok haberdar olunmasıyla birlikte kullanımı artan zerdeçalın faydaları arasında sindirim sistemine iyi gelmesi, beynin yaşlanmasını önlemesi gibi pek çok nokta mevcut. Unutkanlığı önleyen ya da geciktiren zerdeçal içeriğindeki bileşenler sayesinde safra üretimini artırarak sindirime de yardımcı olur. Ayrıca kalp ve damar sağlığını destekleyen, eklem ağrılarını azaltan önemli bir doğal kaynaktır.
Doğal anti inflamatuar özelliğiyle de tanınan zerdeçal:
- Kemik sağlığını korumanın yanı sıra içeriğindeki birçok bileşen ile vücut içerisinde yağ hücrelerinin birikmesini önleyici etki gösterir.
- Bölgesel yağlanma problemi yaşayanlar için önemli bir yardımcı olan zerdeçal, kan şekerini de dengede tutarak insülin direncini önler ve bedendeki fazla yağın dışarı atılmasını sağlar.
- Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmayı kolaylaştırır.
- Düzenli tüketilmesi halinde sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına destek olur.
- Bu özelliğiyle sindirim kaynaklı problemler yüzünden kilo alan kişilerin fazla kilolarından kurtulmalarını sağlayan önemli bir yardımcıdır.
- Ayrıca vücudun salgıları daha sağlıklı ve etkili salgılamasına destek olarak tüketilen besinlerin daha kolay sindirilmesini de teşvik eder.
Zerdeçallı Su Zayıflatır mı?
Zerdeçal:
- Metabolizmayı hızlandırması,
- Sindirim sistemini güçlendirip yiyeceklerin daha kolay sindirilmesine katkı sağlaması gibi faydalarından ötürü kilo verme sürecinde çeşitli şekillerde tüketilmesi önerilen bir besindir.
Zerdeçalın zayıflamaya etkisi suyla birlikte tüketildiğinde de aynı şekilde geçerli olacaktır.
Zerdeçal Zayıflamak İçin Nasıl Kullanılır?
Zerdeçal ile zayıflamak isteyenler, doğanın bir mucizesi olan bu ürünü birçok farklı şekilde tüketebilirler. Damak zevkinize ya da diyet programınıza göre aşağıdaki tariflerinden herhangi birini doktorunuzdan da onay olmak şartıyla tüketerek zayıflama sürecinde daha güçlü adımlar atabilirsiniz.
1. Limon ve zerdeçal ile zayıflama
Zerdeçal ile limon sağlık açısından vücuda oldukça önemli katkıları bulunan bitkisel ürünlerdir. C vitamini içeren limon ile iyi bir antiseptik olan zerdeçaldan elde edilen karışım sayesinde kilo vermenin yanı sıra kan basıncının kontrol edilmesi ve fiziksel performansın yükseltilmesi de mümkün.
Limon ve zerdeçaldan oluşan karışımı hazırlamak ve tüketimi için:
-
1 bardak kadar sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı zerdeçal ve yarım limon suyu ilave edip karıştırın.
-
1 hafta boyunca her gün
1 bardak tüketin.
- Her bir haftanın ardından 2 hafta mola verip öyle devam etmeniz daha sağlıklı olacaktır.
- En iyi sonucu almak için kahvaltıdan önce aç karnına içmeyi tercih edebilirsiniz.
2. Acı biber, zencefil, zerdeçal ile zayıflama
İçeriğinde potasyum ve kalsiyumun yanı sıra B, C, E ve K vitaminlerini de barındıran ve son derece iyi bir lif kaynağı olan acı biberin zerdeçal ile karıştırılmasından elde edilen karışım kilo vermeye destek olur.
Karışımı hazırlamak ve tüketimi için:
-
2 litre suyun içerisine 2 tane taze
zencefili rendeleyin, daha sonra üzerine 2 tane limonun suyunu sıkın.
- Sonra 2 kaşık zerdeçal tozu ile
2 tutam acı biberi de karışımın üzerine ekleyerek güzelce karıştırın.
- En sonda 1 çay kaşığı bal ekleyin.
-
10 dakika bekledikten sonra karışımınız içime hazır hale gelecektir.
- Çok sık tüketmekten kaçınmanız gereken bu karışımı hazırladıktan sonra gün içerisinde tüketebilirsiniz.
3. Zerdeçal ve tarçın çayı ile zayıflama
Zerdeçal ve tarçın çayıyla zayıflamak için gerekli olan malzemeler şunlardır:
-
1 tatlı kaşığı tarçın,
- Yarım tatlı kaşığı taze nane yaprağı,
-
1 fincan su,
-
1 tatlı kaşığı taze zerdeçal.
Karışımı hazırlamak ve tüketimi için:
- Bir tencereye 1 bardak suyu dökün ve üzerine tarçın ilave edin.
- Suyu yarısı buharlaşana kadar kaynatın, daha sonra 1 fincan sıcak su döküp soğumasını bekleyin.
- Üzerine nane ve zerdeçalı ekledikten sonra güzelce karıştırın.
- İsterseniz içmeden önce süzgeçten geçirebilirsiniz.
4. Zerdeçal ve süt ile zayıflama
Bu karışımı hazırlamak için:
-
1 su bardağı yağsız süt ve 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal yeterli olacaktır.
- Sütü 6-7 dakika kadar kısık ateşte ısıtın.
- Daha sonra ısınan sütü bir bardağa döküp üzerine zerdeçal ekleyin ve güzelce karıştırın.
Antienflamatuar etkisinin yanı sıra sindirim sistemini geliştiren zencefilin içeriğindeki kurkumin matabolizmanın çalışmasını destekler ve obezitenin önlenmesine destek olur.
Zencefil ve zerdeçal çaylı karışım için:
- İlk olarak bir parmak kalınlığındaki zerdeçal köküyle bir parmak kalınlığında zencefili kaynamakta olan 1,5 çay bardağı sıcak suya ilave edin ve 5 dakika daha kaynamasını bekleyin.
- Daha sonra üzerine 3-4 adet çubuk tarçın ekleyip iki dakika daha kaynatın ve ılımaya başlayınca için.
- Tadının daha iyi olması için üzerine bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.
6. Zerdeçal ve sarımsak ile zayıflama
Bu karışım için elinizde bulundurmanız gereken malzemeler şunlardır:
-
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal,
-
1 çorba kaşığı limon suyu,
-
1 çay bardağı su,
- Yarım tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak.
- Bir çay bardağı limon suyunun üzerine sarımsak ve zerdeçalı ekleyip güzelce karıştırın.
7. Zerdeçal suyu ile zayıflama
Zerdeçal kürü ile zayıflamak isteyenlerin ihtiyacı olan olan malzemeler:
2 bardak su,
-
2 tane limonun suyu,
-
2 yemek kaşığı bal ve
-
1 yemek kaşığı toz zerdeçal.
Hazırlanışı ve tüketimi:
-
2 bardak suyu tencereye dökün, üzerine 1 yemek kaşığı toz zerdeçalı ilave edin ve kaynamaya bırakın.
- Daha sonra tencereyi ocaktan alıp birkaç dakika bekletin ve üzerine limon suyunu ilave edin.
- Elde ettiğiniz karışımı buzdolabında soğumaya bırakabilir ve soğuduktan sonra tatlandırıcı etki göstermesi için bal ilave edebilirsiniz.
- Gün içerisinde bu karışımı 1 veya 2 bardak içmek yeterli olacaktır.
8. Yoğurt ve zerdeçal ile zayıflama
Zencefil, zerdeçal, yağsız yoğurt, tarçın ve isteğe bağlı olarak zeytinyağını belirli ölçülerde karıştırarak elde edeceğiniz karışım sayesinde kilo verme sürecine önemli ölçüde destek olabilirsiniz.
Hazırlanışı ve tüketimi:
-
4 yemek kaşığı yağsız yoğurdu bir kaseye dökün.
- İçerisine 1 çay kaşığı toz tarçın,
1 çay kaşığı zencefil tozu, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı toz tarçın ekleyin.
- Güzelce karıştırın.
- Elde ettiğiniz bu karışımı sabah, öğle ve akşam vakitlerinde yemeklerden 1-2 saat önce aç karnına tüketin.
- Bu kürü 3-4 gün ara verecek şekilde haftada
2 gün uygulayabilirsiniz.
Faydalandığımız Kaynaklar:
Kaynak1
Kaynak2
Okuyucu Yorumları 0 yorum