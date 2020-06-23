Zerdeçal Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Zerdeçal Nasıl Kullanılmalı?

Zerdeçal ile zayıflamak isteyenler, doğanın bir mucizesi olan bu ürünü birçok farklı şekilde tüketebilirler. Damak zevkinize ya da diyet programınıza göre aşağıdaki tariflerinden herhangi birini doktorunuzdan da onay olmak şartıyla tüketerek zayıflama sürecinde daha güçlü adımlar atabilirsiniz.

Uzak Doğu'da asırlardır çeşitli amaçlar için kullanılan ancak modern tıp dünyasının henüz yeni yeni faydaları üzerinde hemfikir olmaya başladığı zerdeçal, diyabet ten kansere kadar birçok hastalığın tedavisinde mucizevi etkilere sahip. Son dönemde iltihap giderici ve antioksidan özelliklerinden daha çok haberdar olunmasıyla birlikte kullanımı artan zerdeçalın faydaları arasında sindirim sistemine iyi gelmesi, beynin yaşlanmasını önlemesi gibi pek çok nokta mevcut. Unutkanlığı önleyen ya da geciktiren zerdeçal içeriğindeki bileşenler sayesinde safra üretimini artırarak sindirime de yardımcı olur. Ayrıca kalp ve damar sağlığını destekleyen, eklem ağrılarını azaltan önemli bir doğal kaynaktır.

1. Limon ve zerdeçal ile zayıflama

Zerdeçal ile limon sağlık açısından vücuda oldukça önemli katkıları bulunan bitkisel ürünlerdir. C vitamini içeren limon ile iyi bir antiseptik olan zerdeçaldan elde edilen karışım sayesinde kilo vermenin yanı sıra kan basıncının kontrol edilmesi ve fiziksel performansın yükseltilmesi de mümkün.

Limon ve zerdeçaldan oluşan karışımı hazırlamak ve tüketimi için:

1 bardak kadar sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı zerdeçal ve yarım limon suyu ilave edip karıştırın.

kadar sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı zerdeçal ve yarım limon suyu ilave edip karıştırın. 1 hafta boyunca her gün

1 bardak tüketin.

Her bir haftanın ardından 2 hafta mola verip öyle devam etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

mola verip öyle devam etmeniz daha sağlıklı olacaktır. En iyi sonucu almak için kahvaltıdan önce aç karnına içmeyi tercih edebilirsiniz.

2. Acı biber, zencefil, zerdeçal ile zayıflama

İçeriğinde potasyum ve kalsiyumun yanı sıra B, C, E ve K vitaminlerini de barındıran ve son derece iyi bir lif kaynağı olan acı biberin zerdeçal ile karıştırılmasından elde edilen karışım kilo vermeye destek olur.

Karışımı hazırlamak ve tüketimi için:

2 litre suyun içerisine 2 tane taze

zencefili rendeleyin, daha sonra üzerine 2 tane limonun suyunu sıkın.

Sonra 2 kaşık zerdeçal tozu ile

2 tutam acı biberi de karışımın üzerine ekleyerek güzelce karıştırın.

En sonda 1 çay kaşığı bal ekleyin.

bal ekleyin. 10 dakika bekledikten sonra karışımınız içime hazır hale gelecektir.

bekledikten sonra karışımınız içime hazır hale gelecektir. Çok sık tüketmekten kaçınmanız gereken bu karışımı hazırladıktan sonra gün içerisinde tüketebilirsiniz.

3. Zerdeçal ve tarçın çayı ile zayıflama

Zerdeçal ve tarçın çayıyla zayıflamak için gerekli olan malzemeler şunlardır:

1 tatlı kaşığı tarçın,

tarçın, Yarım tatlı kaşığı taze nane yaprağı,

1 fincan su,

su, 1 tatlı kaşığı taze zerdeçal.

Karışımı hazırlamak ve tüketimi için:

Bir tencereye 1 bardak suyu dökün ve üzerine tarçın ilave edin.

suyu dökün ve üzerine tarçın ilave edin. Suyu yarısı buharlaşana kadar kaynatın, daha sonra 1 fincan sıcak su döküp soğumasını bekleyin.

sıcak su döküp soğumasını bekleyin. Üzerine nane ve zerdeçalı ekledikten sonra güzelce karıştırın.

İsterseniz içmeden önce süzgeçten geçirebilirsiniz.

4. Zerdeçal ve süt ile zayıflama

Bu karışımı hazırlamak için:

1 su bardağı yağsız süt ve 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal yeterli olacaktır.

yağsız süt ve toz zerdeçal yeterli olacaktır. Sütü 6-7 dakika kadar kısık ateşte ısıtın.

kadar kısık ateşte ısıtın. Daha sonra ısınan sütü bir bardağa döküp üzerine zerdeçal ekleyin ve güzelce karıştırın.

5. Zencefil ve zerdeçal çayı ile zayıflama

Antienflamatuar etkisinin yanı sıra sindirim sistemini geliştiren zencefilin içeriğindeki kurkumin matabolizmanın çalışmasını destekler ve obezitenin önlenmesine destek olur.