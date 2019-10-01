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Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan deresinde yaşayan kaplumbağaların hayatı dereye atılan evsel atık ve plastikler çöpler yüzünden tehlikede.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan deresinde yaşayan kaplumbağaların hayatı dereye atılan evsel atık ve plastikler çöpler yüzünden tehlikede. Yetkililere seslenen vatandaşlar, atık su ve çöpler içerisinde yaşayan kaplumbağalara bir önlem alınmasını istiyor.
Kızıltepe Cumhuriyet ve Şahkulubey mahallelerinden geçen Zergan deresinde vatandaşlar tarafından atılan plastik çöp ve evsel atıklar yüzünden dere çöp yatağına dönüştü. Çevre kirliliğine sebep olan çöpler görüntü kirliliğine de sebep oluyor. Bunun yanı sıra dereye atılan plastik çöpler derede yaşayan yüzlerce kaplumbağaya zarar veriyor. Öte yandan yaz mevsiminde suyu tamamıyla çekilen dereye evlerden akıtılan mutfak suyu birikiyor. Kötü kokuya sebep olan bu atık su ve plastik çöpler arasında hayat mücadelesi veren kaplumbağalara bir çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri belediyenin ilgisizliğinden dert yanıyor.
Kızıltepe Belediyesi yetkililerine seslenen Tacettin Kurtay, "Evden çarşıya giderken baktım burada yüzlerce kaplumbağa pislik suyu içerisinde. Mahalle suyu geliyor üzerine, kanalizasyon suyu geliyor. Baktım kaplumbağalara çok acıdım. Sosyal medyada da paylaştım. En azından belki hayvan severler bizi görür yada bizim belediye el atar. Ya bu kaplumbağaları bir yere bırakırlar yada bu pisliği temizlerler. En azından yaşamaları için temiz su bırakırlar. Görüyorsunuz zaten hepsi pislik, hepsi dolu çöp. Millet çöpünü atıyor. Ben de sosyal medyada paylaştım" dedi.

"Su berbat ve kokuyor"
İlçe sakinlerinden Halil Alan ise, "Bu kaplumbağaların yaşaya bilmesi için hayvanseverin ve yetkililerin müdahale etmelerini bekliyoruz. Su berbat ve kokuyor. Atık su, kanalizasyon suyudur. Yani bu suda fazla yaşamaları mümkün değil. O yüzden yetkililerin ve hayvanseverlerin müdahale etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor

Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor
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