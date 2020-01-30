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Zerrin Özer boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

 ÜNLÜ sanatçı Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı eşi Murat Akıncı'dan boşandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ sanatçı Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı eşi Murat Akıncı'dan boşandı.
İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Zerrin Özer ve Murat Akıncı katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Zerrin Özer'in avukatı, boşanma kararının verilmesini istedi. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Zerrin Özer ve Murat Akıncı'nın herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadıkları öğrenildi.
Sanatçı Zerrin Özer geçen yıl Haziran ayında evlilik kararı almış ve Murat Akıncı'yla Zekeriyaköy'deki evinde evlenmişti. Hastanede tedavi gören ve basında çıkan haberler üzerine boşanma kararı alan Zerrin Özer, Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal'dan korunma talep etmişti. Mahkeme de Murat Akıncı ile annesinin Zerrin Özer'e 6 ay süreyle konut ve işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, eşyalarına zarar vermemelerine ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine karar vermişti. Özer, kanun gereği evlilikte bir yıllık süre dolmadığı için çekişmeli boşanma davası açmıştı.

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