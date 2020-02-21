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Zerrin Özer boşandığı Murat Akıncı ile yine görüşmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 16:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz hafta nikahından 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlanan eşi Murat Akıncı'dan boşanmıştı. Zerrin Özer, kötü günleri geride bıraktı ve Akıncı ile yeniden ilişkiye başladı ve üçüncü şahısların kendisini ilgilendirmediğini söyledi.

Zerrin Özer, geçtiğimiz sene Haziran ayında 3 yıl aşk yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Ancak 2. Sayfa programının evlilik haberini vermesiyle birçok kişi canlı yayına telefonla bağlanarak Özer'in evlendiği kişinin dolandırıcı olduğunu söyledi. Peş peşe gelen ihbarlara sessiz kalamayan Özer ise nikahtan 36 saat sonra boşanma kararı almıştı. Başına gelenlerden dolayı hastanelik olan Zerrin Özer, kendisine zor günler yaşatan Murat Akıncı ile geçtiğimiz hafta boşandı. Ancak Özer, son verdiği kararla herkesi şaşkına çevirdi.

EVLİLİĞİNİ BİTİRDİ

36 saatlik eşinin dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendiğinde boşanma kararı alan Zerrin Özer'in çekişmeli olarak devam eden boşanma davası geçtiğimiz hafta noktalandı. Çift, son görülen duruşmada boşandı.

Önceki akşam TRT binasından çıkarken görüntülenen Zerrin Özer, programda fenalaştığını ve tansiyonu düştüğü için kendini iyi hissetmediğini söyledi. Uçankuş muhabirine özel hayatından bahseden sanatçı, şu açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi:

"Ben hala Murat'la görüşüyorum. İlişkimiz bitmedi, üçüncü şahıslar beni ilgilendirmez. Ona çok değer veriyorum. Ben son iki yılımın en mutlu günlerini ve saatlerini Murat'la geçirdim o yüzden görüşmeye devam ediyorum."

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zerrin özer, zerrin özer eşi, Murat Akıncı,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iki güne kalmaz aglar kafa şişirir
Yav arkadaş niye anlamıyorsunuz. Kadın gelmiş 61 yaşına bulmuş bir adam. iyi kötü takılacak. Çocuk yok birşey yok hayatının anlamı yok. Bıraksan yanlızlıktan ölecek . Bir fatiha yallah toprak. ellemeyin görüşsün. parasını yedirsin. size ne ya.
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