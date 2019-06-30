MAGAZİN

Zerrin Özer boşanma kararının ardından konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Zerrin Özer, boşanma kararı aldığı Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Boşanma kararı da alan Özer, iki gün süren evliliğinin ardından muhabirlere açıklamada bulundu.

Zekeriyaköy'deki evinde iki hafta önce Murat Akıncı'yla evlenen, daha sonra eşi hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları ortaya atılınca boşanma kararı alan sanatçı Zerrin Özer, Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal'dan korunma istemişti.

Özer, eşinin evlendiği günün ertesinden hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarından sonra boşanma kararı almıştı. Bu kararın ardından görüntülenen Özer yaptığı açıklamada "Söylediğim her sözün arkasındayım... Artık 37 senedir sevenlerim beni tanıdı... Bizim mahallenin kızı delidir ama dürüsttür derler..." dedi.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?Ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?
1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zerrin özer zerrin özer eşi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Datça'daki yangın ile ilgili korkunç şüphe!

Datça'daki yangın ile ilgili korkunç şüphe!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarkan ameliyat oldu! Doktorundan açıklama

Ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

'Kusursuz Kulak', Fazıl Say'la buluştu

'Kusursuz Kulak', Fazıl Say'la buluştu

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı

Ben Fero'nun Demet Akalın şarkısı izlenme rekoru kırdı

Barış Akarsu doğum gününde anıldı

Barış Akarsu doğum gününde anıldı

Çağla Şıkel: Tepeden ışık gelince korkunç çıkıyoruz

'Tepeden ışık gelince korkunç çıkıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.