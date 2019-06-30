Zerrin Özer boşanma kararının ardından konuştu

Zekeriyaköy'deki evinde iki hafta önce Murat Akıncı'yla evlenen, daha sonra eşi hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları ortaya atılınca boşanma kararı alan sanatçı Zerrin Özer, Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal'dan korunma istemişti.

Özer, eşinin evlendiği günün ertesinden hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarından sonra boşanma kararı almıştı. Bu kararın ardından görüntülenen Özer yaptığı açıklamada "Söylediğim her sözün arkasındayım... Artık 37 senedir sevenlerim beni tanıdı... Bizim mahallenin kızı delidir ama dürüsttür derler..." dedi.

