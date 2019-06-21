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Zerrin Özer'den flaş Murat Akıncı kararı: Boşanmayacağım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Zerrin Özer ile evlenen Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğu iddiası gündemden düşmüyor! Akıncı'nın babası canlı yayına bağlanarak şoke eden sözler söyledi. Canlı yayında bir diğer iddia ise Özer'in eşinden boşanmayacağıydı...

Zerrin Özer'den flaş Murat Akıncı kararı: Boşanmayacağım!

61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akıncı ile nikâh masasına oturup oturmaz iddialar havada uçuşmaya başladı.

Akıncı'nın dolandırıcı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kadınları ve erkekleri kandırıp dolandıran Akıncı'nın babası şoke eden sözler söyledi.

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BOMBA İDDİA!

Akıncı hakkında ortaya çıkan iddiaların ardından Zerrin Özer boşanmaya karar vermişti. Akıncı'nın babası 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Özer'in menajeri Murat'ı neden koruyor anlamıyorum. Zerrin Özer bu adamı neden evinde hala tutuyor anlamıyorum. Oğlum ve annesi bir numaralı dolandırıcıdır. Annesi ve oğlum o kadar kötüler ki DNA testi istemeyi düşünüyorum, o benim çocuğum olamaz" diyerek herkesi şoke etti.

Akıncı'nın babası oğlunun diğer kadınlardan aldığı paraları Zerrin Özer'e götürdüğünü iddia etti.

Yayın sırasında bir diğer iddia ise Zerrin Özer ile ilgiliydi! Özer'in "boşanmayacağım ben Murat'a güveniyorum" dediği canlı yayına damga vurdu.


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Anahtar Kelimeler:
zerrin özer Murat Akıncı

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