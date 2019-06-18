Zerrin Özer'e bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın müridi çıktı

Yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akıncı ile birlikte Zekeriyaköy’deki villasının bahçesinde evlenen Zerrin Özer’i çok üzecek gelişmeler ardı ardına geliyor.

DOLANDIRICI ŞOKU!

Dün yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen konuya göre Özer’in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı’nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söylemesi üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı.