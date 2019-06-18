MAGAZİN

Zerrin Özer'e bir şok daha! Dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Adnan Oktar'ın müridi çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

Zerrin Özer'in önceki akşam nikah masasına oturduğu eşi Murat Akınca hakkında bomba iddialar gelmeye devam ediyor. 2. Sayfa'nın canlı yayınına bağlanan bir kadın, Akınca'nın dolandırıcı olduğunu kendisinden 400 bin TL aldığını iddia etmesinin ardından, şimdi de Adnan Oktar'la görüntüleri ortaya çıktı.

Yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akıncı ile birlikte Zekeriyaköy’deki villasının bahçesinde evlenen Zerrin Özer’i çok üzecek gelişmeler ardı ardına geliyor.

DOLANDIRICI ŞOKU!

Dün yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen konuya göre Özer’in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar olduğu iddia edilmişti. Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı’nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söylemesi üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı.

zerrin_0

ADNAN OKTAR'IN MÜRİDİ İDDİASI!

TemizMagazin'in iddiasına göre, Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, geçtiğimiz aylarda pek çok suçtan yakalanan Adnan Oktar'ın müridi olduğu iddia edildi.
Estetikli görüntüleriyle çok tanınan 'Kedicikler'i herkes tanıyor. Bir de Adnan Oktar'ın 'Aslanlarım' dediği erkek müridleri var. İşte bu kedicikler ve aslanların arasında Zerrin Özer'in eşi de var!

20190618_092444

20190618_092635

20190618_092519

qwefdscx

Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı ‘dolandırıcı’ iddiasıZerrin Özer’in eşi Murat Akıncı ‘dolandırıcı’ iddiası
Anahtar Kelimeler:
zerrin özer adnan oktar Murat Akınca

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Tatil istekleri şoke etti! Ultra lüks

Diğer Haberler
Oyuncu Hilal Altınbilek mayolu haliyle plajda ilgi odağı oldu

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Hadise'den ilginç paylaşım! 'Eğer erkek olsaydım...'

Hadise'den ilginç paylaşım! 'Eğer erkek olsaydım...'

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 'nin bebeğine lüks hediye

Bebeklerine lüks hediye!

Survivor 2019'da bir ilk! 10 bin euro için yarışacaklar! Survivor'da Kolombiya ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bir ilk! Acun açıkladı

Müge Anlı, Güven Bana yarışmasını sunacak! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali yapıyor?

Müge Anlı'dan yaz sürprizi! O yarışmayı sunacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.