MAGAZİN

Zerrin Özer evlendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 23:30 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, bir süredir birlikte olauğu sevgilisi Murat Akınca ile evlendi.

Zerrin Özer evlendi!

Zerrin Özer (61) bir süredir birlikte olduğu kendisinden 27 yaş küçük Murat Akınca (34) ile evde yapılan sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Sürpriz nikahtan ilk kare sosyal medyada yayınlandı.

zerrin

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