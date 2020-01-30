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Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, evlendiği günün ertesinde hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan eşi Murat Akıncı’dan boşandı.61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı nikah masasına oturmuştu.

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, evlendiği günün ertesinde hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan eşi Murat Akıncı’dan boşandı.
61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı nikah masasına oturmuştu. Zerrin Özer’in evlilik fotoğraflarının medyada yer almasını ardından, Murat Akıncı’nın dolandırıcı olduğu öne sürülmüştü. Dolandırıcılık iddiaları üzerine Özer, evliliğin üzerinden 36 saat geçmeden boşanma davası açmıştı.
İstanbul 3. Aile Mahkemesinde boşanma davası bugün görüldü. Duruşmaya, Özer ve Akıncı katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmediği için yasa gereği anlaşmalı olarak boşanamayan çiftin, karşılıklı olarak herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi.

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