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Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Evlendikten 36 saat sonra ayrılık kararı alan Zerrin Özer, Murat Akıncı'dan boşandı. Akıncı hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılmıştı.

Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı!

Şarkıcı Zerrin Özer, Murat Akıncı ile geçtiğimiz yıl evlendi. Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesindeki düğün törenine 100 kişi katıldı.

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Özer, evlendikten bir gün sonra kocası hakkındaki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşılaştı.

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TV programlarına telefonla bağlanan 3 kadın, eski sevgilisi olduğunu söyledikleri Murat Akıncı'nın çeşitli zamanlarda kendilerini dolandırdığını iddia etti.

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Özer, Akıncı hakkındaki iddialardan sonra boşanma kararı aldı. 2. Sayfa'nın haberine göre; Özer, dava açtıktan 6 ay sonra boşandı. Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmadı.


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