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Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı ‘dolandırıcı’ iddiası

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 10:42 | Son Güncelleme

Zerrin Özer'in dün akşam nikah masasına oturduğu eşi Murat Akınca hakkında bomba iddialar ortaya atıldı. 2. Sayfa'nın canlı yayınına bağlanan bir kadın, Akınca'nın dolandırıcı olduğunu kendisinden 400 bin TL aldığını anlattı.

Yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akıncı ile birlikte Zekeriyaköy’deki villasının bahçesinde evlenen Zerrin Özer’i çok üzecek gelişme!

PEK ÇOK KADINI DOLANDIRAN BİR SAHTEKAR!

  1. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen konuya göre Özer’in eşi pek çok kadını dolandırmış bir sahtekar! Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Seda Hanım, Mahmut Atalay adıyla tanıştığı ve yaklaşık 1,5 sene boyunca flört ettiği Akıncı’nın kendisini 400 bin lira dolandırdığını açıkladı. Bunu annesiyle birlikte yaptığını söyleyen Seda Hanım, yurtdışına öğrenci gönderen ve eğitim konularında destek veren bir kuruluşta çalıştığı sırada kendisiyle tanıştığını ve Akıncı’nın kardeşinin okul işleri için ofislerine geldiğini anlattı. Sonrasında aralarında bir yakınlaşma olduğunu ve kısa bir süre sonra kendisinden bin lira istediğini söyleyen Seda Hanım, aynı akşam borcunu ödediğini ve böylelikle kendisine güven verdiğini söyledi.

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OĞLUNU ÖLDÜRMEKLE KORKUTMUŞ!

Seda Hanım 16 Kasım 1984 doğumlu olduğunu söylediği Murat Akıncı’nın ilerleyen dönemlerde çirkin yüzünü gösterdiğini ve kendisini tehdit ettiğini hatta oğlunu öldürmekle korkuttuğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarında bu bilgilerin hepsinin bulunduğunu söyleyen Seda Hanım, bu süre zarfında kendisinden tek kuruş bile alamadığını söylerken işinden olduğunu ve kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı’nın yalancı ve dolandırıcı olduğunu söyledi. Gerçek kimliğini savcılığa başvurduktan sonra öğrendiğini söyleyen Seda Hanım, “Zerrin Hanımla evlenmeden önce üzerine ciddi bir malvarlığı yapmıştır diye düşünüyorum yaş tahtaya basmaz o” şeklinde konuştu.

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DOLANDIRILAN KADINLAR CANLI YAYINA BAĞLANDI

Seda Hanım’ın canlı yayında yaptığı bu açıklamaları izleyen mağdurlar birer birer canlı yayına ulaşarak yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

ESRA HANIM

“Sosyal medya üzerinden tanıştık, kısa süreli bir flörtümüz oldu ve beni bu süre zarfında 20 bin lira dolandırdı. Gerçeği öğrenince savcılığa başvurdum”

SİNEM HANIM

“2012- 2013 yılları arasında sosyal medya üzerinden tanıştık ve bir süre flört ettik. O dönem Almanya’da kalıyordum, İstanbul’a gelince bir kahve içtik. Distribitörlüğünü üstlendiğim ve satış fiyatı 35 bin Euro olan bir zayıflama aletini aldı. Cihazı evine teslim ettim annesi de oradaydı. Ancak bir süre geçmesine rağmen paramı alamadım ve kendisi tarafından tehdit edildim. Başta 10 bin lira vermemi istedi sonrasında ise cihazı vermem için 40 bin Euro vermem gerektiğini söyledi. Araya arkadaşlarımı soktum ve bu dolandırıcılardan cihazımı geri almayı başardım. Ben çok şükür çok büyük bir zarar görmedim ancak Zerrin Hanımı uyandırmak ve bilgilendirmek için aradım.”

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