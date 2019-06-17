Zerrin Özer’in eşi Murat Akıncı ‘dolandırıcı’ iddiası

Seda Hanım 16 Kasım 1984 doğumlu olduğunu söylediği Murat Akıncı’nın ilerleyen dönemlerde çirkin yüzünü gösterdiğini ve kendisini tehdit ettiğini hatta oğlunu öldürmekle korkuttuğunu söyledi. Mahkeme kayıtlarında bu bilgilerin hepsinin bulunduğunu söyleyen Seda Hanım, bu süre zarfında kendisinden tek kuruş bile alamadığını söylerken işinden olduğunu ve kendisini Mahmut Atalay olarak tanıtan Murat Akıncı’nın yalancı ve dolandırıcı olduğunu söyledi. Gerçek kimliğini savcılığa başvurduktan sonra öğrendiğini söyleyen Seda Hanım, “Zerrin Hanımla evlenmeden önce üzerine ciddi bir malvarlığı yapmıştır diye düşünüyorum yaş tahtaya basmaz o” şeklinde konuştu.

ESRA HANIM

“Sosyal medya üzerinden tanıştık, kısa süreli bir flörtümüz oldu ve beni bu süre zarfında 20 bin lira dolandırdı. Gerçeği öğrenince savcılığa başvurdum”

SİNEM HANIM

“2012- 2013 yılları arasında sosyal medya üzerinden tanıştık ve bir süre flört ettik. O dönem Almanya’da kalıyordum, İstanbul’a gelince bir kahve içtik. Distribitörlüğünü üstlendiğim ve satış fiyatı 35 bin Euro olan bir zayıflama aletini aldı. Cihazı evine teslim ettim annesi de oradaydı. Ancak bir süre geçmesine rağmen paramı alamadım ve kendisi tarafından tehdit edildim. Başta 10 bin lira vermemi istedi sonrasında ise cihazı vermem için 40 bin Euro vermem gerektiğini söyledi. Araya arkadaşlarımı soktum ve bu dolandırıcılardan cihazımı geri almayı başardım. Ben çok şükür çok büyük bir zarar görmedim ancak Zerrin Hanımı uyandırmak ve bilgilendirmek için aradım.”





