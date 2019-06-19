Zerrin Özer'in menajerinden Murat Akıncı açıklaması

Zerrin Özer'in iki gün önce nikah masasına oturduğu eşi Murat Akıncı hakkında bomba iddialar ortaya atılmıştı. 3 kadın, Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öne sürmüştü.

Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan'dan önemli açıklamalar geldi. 2. Sayfa'ya konuşan Aslan şunları söyledi:

"Durumu çok iyi değil. Dün bir kriz geçirdi. Sol kolunda bir uyuşma vardı. Hemen müdahale etmişler. Zerrin Hanım'ın sinirleri bozuldu, üzüldü. Hastalanmasının nedeni de bu olaylar. Dün gece 12-1 civarında boşanma kararı aldı.

Anlatılanlarla karşımdaki Murat Akıncı çok farklı adam. İkisi de birbirini çok seviyordu. Şu anda boşanıyorlar. Ama Murat Akıncı o kadar güzel karşıladı ki bu kararı... Bu konuyla ilgili adama söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Murat Akıncı boşanmayla ilgili vekaleti imzaladı. Zerrin'in bebek gibi kalbi var. Beni yurtdışından geldiğimde tanıştırdı. Ben de sevdim çocuğu.

Bu arkadaşla ilgili araştırma yaptırdım ben. Adamın dosyası ve davası yok şu an. Yani adam hakkında suç duyurusu yok. Seda Hanım ulaşmıştı bana dün. Murat Akıncı'yı suçlayan Seda Hanım kendi şirketini 420 bin TL dolandırmış.