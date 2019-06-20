Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan 2 kadın şikayetçi olmuş

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA) ÜNLÜ şarkıcı Zerrin Özer'in nikahtan 36 saat sonra boşanmaya kararı aldığı Murat Akıncı hakkında, 2016 yılında iki kadını tehditten ve sahte kimlik kullanma gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Zerrin Özer'in evlilik fotoğraflarının magazin programlarında yer almasının ardından yayına bağlanan bir kadın, Murat Akıncı'nın kendisini dolandırdığı öne sürdü. Bunun üzerine Zerrin Özer, evlendikten 36 saat sonra Akıncı’yla boşanma kararı almıştı. Murat Akıncı’nın Eylül 2016'da Mahmut Atalay adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı iddiasıyla polis tarafından, “Başkasına ait kimlik kullanma” suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. 2016 Şubat ayında da Seda A., ve Elif Y.,’yi tehdit ettiği iddiasıyla Akıncı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

O kadınlardan biri olan Seda A., Şubat 2016 da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “Yurt dışına öğrenci gönderen bir şirkette çalıştığım sırada, yurtdışına gitmek için başvuran bir çocuğun abisi olan Mahmut Atalay ile tanışıp arkadaş olduk. Sonrasında da zaman zaman mesajlaşmaya başladık. Zamanla bu mesajlar cinsel içerikli olmaya başladı. Sonrasında da kendi rızamla iki kez ilişkiye girdim. Bu süreçten sonra benden para istedi. Parayı da annesinin hesabına yatırmamı istedi. Bende parayı gönderdim. Bir süre sonra tekrar ticari borçları olduğunu söyleyerek tekrar para istedi. Bende kabul etmeyince bu kez tehdit etmeye başlayarak yüksek meblağlarda istemeye devam etti. Bende her seferinde gönderdim" dediği öğrenildi.