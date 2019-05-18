Zerrin Tekindor son imajıyla şaşırttı!

İşte sevilen ismin son görüntüsü...

Zerrin Tekindor

Son olarak Şahin Tepesi adlı dizi ile ekran karşısına çıkan Zerrin Tekindor'un yeni imajı, ünlü oyuncuyu yaşlı gösterdiği öne sürülerek eleştiri odağı oldu.

Türk ressam ve tiyatro dizi oyuncusu Zerrin Tekindor, aylar sonra bir tiyatro oyunu öncesinde görüntülendi. Oğlu Hira Tekindor'un çevirmenliğini üstlendiği tiyatro oyununa katılan Zerrin Tekindor, yeni saç stiliyle dikkat çekti. Usta oyuncu, daha önce kumral olan saçlarını gri renge boyattı.

Ayrıca Tekindor'un daha da zayıfladığı ise gözlerden kaçmadı. Neredeyse kemikleri sayılan ünlü ismin takipçilerinden hem saç stiline hem de kilosuna tepkiler yağdı. Tekindor'a, "Bir kadının güzelliğini ve zerafetini bozuşunun ispatı bu olsa gerek.." şeklinde yorum geldi.

Zerrin Tekindor kimdir? 1964 yılında Burhaniye’de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Bu tarihte Adana Devlet Tiyatrosuna Stajyer Sanatçı olarak gitmiş, 1987 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul’da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır.

2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare’s Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir.

Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü’ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi’nde öğrenim görmüştür.

Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölye’lerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel kolleksiyonlarda bulunan sanatçının, sergileri ve ödülleri bulunmaktadır.

Zerrin Tekindor'un eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira isimli bir oğulları bulunuyor.