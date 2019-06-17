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Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Tarihi Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safir Tuz arasında Zerzevan Kalesi kazı sponsorluk protokolü imza töreni gerçekleşti.Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi’nde sponsorluk imza töreni gerçekleşti.

Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti

Tarihi Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safir Tuz arasında Zerzevan Kalesi kazı sponsorluk protokolü imza töreni gerçekleşti.
Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi’nde sponsorluk imza töreni gerçekleşti. Düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar, Çınar Kaymakamı Selim Kaya ve davetliler katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, ülkenin olağanüstü kültürel mirasa, kültürel değere ve güzel bir hazineye sahip olduğunu söyledi. Bu hazinenin farkında ve sorumluluğunda olarak bunun hem insanlara hem gelecek kuşaklara ve dünya insanlarının hizmetine sunmak için çok yoğun bir çalışma ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmekte olduklarını belirten Bakan Yardımcısı Alparslan, “Bu çerçevede biz bakanlık olarak içinde bulunduğumuz bu kültürel mirasın önemli parçalarından bir tanesi olan Zerzevan Kalesi’ndeki kazıların bilimsel kriterlere uygun ama hızlı etkin verimli bir şekilde nasıl daha hızlandırırız bunların arayışı içerisindeyiz. Bu çerçevede biz bakanlık olarak Zerzevan Kalesi’ndeki kazıların 12 ay boyunca sürdürülmesi için 20 kazı arasına dahi ettik. Bakanlık imkanlarımızı gerek personel gerek finansman anlamında her türlü destek ve katkının sağlanması konusunda bakanlık imkanlarımızı devreye aldık. Tabii bir sevindirici gelişme daha oldu. Safir tuz gibi yerli ve milli bir kuruluşumuz bu bölgenin insanı olarak yetişmiş ve önemli bir iş yapan Safir Tuz yönetim kurulu başkanı ve Safir Tuz çalışanları bu kazıya 20 yıl biraz öncede mutlu bir şekilde duyduk ki, tabi bu 20 yılla da sınırlı değil. Kurulacak vakıfla bu kazı sürdüğü müddetçe, bu kale durduğu müddetçe vakıf olarak kendi üzerlerine düşen sorumluluklarında bizim devletimizle, bakanlığımızla getirdiğimiz sorumlulukla beraber safir tuzla nice yıllar boyunca bu kazıya, bu kaleye gerekli destekleri sağlayacaklar" dedi.

“Geçen yıl 378 bin civarında ziyaretçi burayı ziyaret etti”
Bununla beraber kalede daha hızlı bir şekilde insanların hizmetine sunulacak ve gerekli koruma tedbirleri alınacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Alparslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçen yıl 378 bin civarında ziyaretçi burayı ziyaret etti. Bu yıl bu sayıların milyona yaklaşmasını bekliyoruz. Her yıl artan sayılarla burası dünyanın önemli çekim merkezlerinden birisi olacak. Güneydoğu bölgemiz, Diyarbakır bölgemiz çok önemli kültürel değerlere sahip. İnsanlar uzunca süre gelip Zerzevan Kalesi Diyarbakır Surları, iç kalemiz diğer tüm kültürel değerlerle beraber bölgeyi ziyaret edecek. İnsanlık tarihini görmüş olacak.”

Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti

Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti

Zerzevan Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Safir tuz arasında sponsorluk imza töreni gerçekleşti

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