Zerzevan Kalesi’nde Pandemiye Rağmen Kazı ve Turizm

Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkarılan en önemli tarihi eserlerden olan Zerzevan Kalesi, Corona Virüsü salgınına rağmen turistleri ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl 120 bin kişinin ziyaret ettiği kalenin 1800 yıllık girişi de normalleşme sürecinde ortaya çıkarıldı. Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer alan ve Roma İmparatorluğu’nun sınır garnizonu olarak bilinen Zerzevan Kalesi’nde 2014 yılında başlayan kazılar 7’nci sezonunda. Dünyanın bulunan en son Mitras Tapınağı’nın da yer aldığı kale 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi. Geçen yıl yaklaşık 450 bin kişinin ziyaret ettiği kalede Corona virüsü salgınına rağmen hem kazılar hem de turistik ziyaretler devam etti. Salgının yoğun olduğu 3 ayda kazılara ara verilen kalede bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor. Bir yandan ölçümler yapılıyor, diğer yandan bazı yerlerde titizlikle kazı yapılıyor. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan arkeolog grubu bir noktaya yoğunlaşıyor. Arkeologların heyecanla ve titizlikle kazdığı bölgede kalenin 1800 yıllık girişi ortaya çıkarıldı. Giriş kapısının taşlarına ulaşan arkeologlar, girişin tamamını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Kazılarda çalışan arkeologlar arasında “Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında 100’e yakın gönüllü de bulunuyor. Türkiye’nin değişik illerinden gelen gönüllüler arasında Kocaeli Üniversitesi’nden Elif Aslı Tarım da var. VOA Türkçe’ye konuşan Tarım, ”Arkeolojide bizim öğrendiğimiz bilgiler tamamı ile teorik bilgi. Bizim bunu pratiğe dökmek için bir alana ihtiyacınız var. Zerzavan’a daha önce gelmiştim ve burada çalışma imkanı olmasını çok istemiştim” dedi. Kazı yapanlar gönüllülerden biri de 48 yaşındaki Mehmet Kaya. Asıl mesleği sınıf öğretmenliği olan Kaya, aynı zamanda arkeoloji okuyor. Kaya, arkeolojinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, daha 10 yaşındayken kendisine kazı çapası yaptığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Kaya, hayalinin 38 yıl sonra gerçek olduğunu vurgulayarak, “Burası benim için bir çocukluk hayaliydi. Katkıda bulunmak, buraya gelmek bir hayaldi benim için. 10 yaşlarındayken kendi kazı çapamı yapmıştım. Bir arkeolog olmaya karar verdiğim zaman bir çapamın olması gerektiğini biliyordum. En azından kendi çapamı kendim yapabilirim diye düşündüm. 3 ay uğraşmıştım bunu yapabilmek için. Sembolik olarak yaptığım kazılarda kullanıyordum. Hayalim bunu gerçek bir kazıda kullanmaktı. Bu da 38 yıl sonra gerçekleşti” diye konuştu.