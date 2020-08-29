HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zerzevan Kalesi’nde Pandemiye Rağmen Kazı ve Turizm

Zerzevan Kalesi’nde Pandemiye Rağmen Kazı ve Turizm

29.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkarılan en önemli tarihi eserlerden olan Zerzevan Kalesi, Corona Virüsü salgınına rağmen turistleri ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl 120 bin kişinin ziyaret ettiği kalenin 1800 yıllık girişi de normalleşme sürecinde ortaya çıkarıldı

Zerzevan Kalesi’nde Pandemiye Rağmen Kazı ve Turizm

Türkiye'de son yıllarda ortaya çıkarılan en önemli tarihi eserlerden olan Zerzevan Kalesi, Corona Virüsü salgınına rağmen turistleri ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl 120 bin kişinin ziyaret ettiği kalenin 1800 yıllık girişi de normalleşme sürecinde ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde yer alan ve Roma İmparatorluğu’nun sınır garnizonu olarak bilinen Zerzevan Kalesi’nde 2014 yılında başlayan kazılar 7’nci sezonunda. Dünyanın bulunan en son Mitras Tapınağı’nın da yer aldığı kale 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girdi.

Geçen yıl yaklaşık 450 bin kişinin ziyaret ettiği kalede Corona virüsü salgınına rağmen hem kazılar hem de turistik ziyaretler devam etti.

Salgının yoğun olduğu 3 ayda kazılara ara verilen kalede bugünlerde hummalı bir çalışma sürüyor. Bir yandan ölçümler yapılıyor, diğer yandan bazı yerlerde titizlikle kazı yapılıyor. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan arkeolog grubu bir noktaya yoğunlaşıyor. Arkeologların heyecanla ve titizlikle kazdığı bölgede kalenin 1800 yıllık girişi ortaya çıkarıldı. Giriş kapısının taşlarına ulaşan arkeologlar, girişin tamamını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Kazılarda çalışan arkeologlar arasında “Genç Gönüllüler Projesi” kapsamında 100’e yakın gönüllü de bulunuyor. Türkiye’nin değişik illerinden gelen gönüllüler arasında Kocaeli Üniversitesi’nden Elif Aslı Tarım da var. VOA Türkçe’ye konuşan Tarım, ”Arkeolojide bizim öğrendiğimiz bilgiler tamamı ile teorik bilgi. Bizim bunu pratiğe dökmek için bir alana ihtiyacınız var. Zerzavan’a daha önce gelmiştim ve burada çalışma imkanı olmasını çok istemiştim” dedi.

Kazı yapanlar gönüllülerden biri de 48 yaşındaki Mehmet Kaya. Asıl mesleği sınıf öğretmenliği olan Kaya, aynı zamanda arkeoloji okuyor. Kaya, arkeolojinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, daha 10 yaşındayken kendisine kazı çapası yaptığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Kaya, hayalinin 38 yıl sonra gerçek olduğunu vurgulayarak, “Burası benim için bir çocukluk hayaliydi. Katkıda bulunmak, buraya gelmek bir hayaldi benim için. 10 yaşlarındayken kendi kazı çapamı yapmıştım. Bir arkeolog olmaya karar verdiğim zaman bir çapamın olması gerektiğini biliyordum. En azından kendi çapamı kendim yapabilirim diye düşündüm. 3 ay uğraşmıştım bunu yapabilmek için. Sembolik olarak yaptığım kazılarda kullanıyordum. Hayalim bunu gerçek bir kazıda kullanmaktı. Bu da 38 yıl sonra gerçekleşti” diye konuştu.

Kalenin bir bölümünde kazılar sürerken, diğer tarafta ise turistlerin ziyaretleri devam ediyor.Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kalede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Kalenin girişini bulduk, orada şu an kazı çalışmaları yürütülüyor. Bununla birlikte Mitras Tapınağı’nda da çalışmalar var. Aynı zamanda proje çalışmaları var restorasyon proje çalışmalar, nekropol alanında bir çalışma yürütüyoruz. Aslında birçok farklı noktada bütün hızıyla kazı çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda korumaya ve restorasyona yönelik projeler de tüm hızıyla devam ediyor”

Coşkun, Zerzevan Kalesi’ni süren salgına rağmen şimdiye kadar 120 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Hedeflerinin yılsonuna kadar 350 bin ziyaretçi olduğunu vurgulayan Coşkun, “Geçen yıl Zerzevan Kalesi'nin 450 bin ziyaretçisi vardı. Bunların önemli bir bölümü yabancı ziyaretçilerdi. Bu yıl pandemi ile sayı düştü. Eğer pandemi olmasaydı 1 milyona yakın ziyaretçi bekliyorduk. Pandemi ile birlikte süreç biraz yavaşladı, ziyaretçi sayısında düşme oldu ama buna rağmen 120 bine yakın ziyaretçi buraya geldi. Yılsonuna kadar bu rakamın 350 bini bulması bekliyoruz. Bu rakam ocaktan ağustos ayına kadar. Mart, nisan, mayıs aylarında kapalıydı zaten. Pandemi başlayana kadar yoğun bir ziyaretçi akını vardı. Haziran ayı ile birlikte normalleşme başlayınca insanların evlerinden çıkarak, açık alanlarda vakit geçirmeye başladılar. Bu nedenle Zerzevan Kalesi’ne çok yoğun bir ilgi oldu. Sadece çevre illerden değil Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerden gelenler de oldu” dedi.

Bayram Acet de, Batman’dan ziyaret için gelenlerdendi. Ailesiyle birlikte kaleyi ziyaret eden Acet, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Tarihi eser olan bir yerimizi görelim istedik. Tarihi bölgenin tarihi bir kalesi, çocuklarımızın da görmesini istiyoruz. Tarihi miraslarımızdan biri burası. Tarihi eserlerimize sahip çıkmak gerekiyor aynı zamanda.”

Kazı Başkanı Doç. Dr. Coşkun, Zerzevan Kalesi ve Mitras Tapınağı’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi için çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, bu listeye girmesi haline alanın hem dünya mirası olacağı hem de bilinirliğinin ve gelecek ziyaretçi sayısının artacağını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
İl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattıİl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattı
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise... Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
En Çok Okunan Haberler
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı? Bakan Selçuk'tan flaş açıklama
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İlginizi Çekebilir
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Diğer Haberler
MSB: Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Ali Babacan duyurdu! Eşi ve çocuğunda da koronavirüs çıktı
Trabzon’da koronavirüs vakaları arttı! Valilik 'Kendinikorukendinikurtar' adıyla sosyal medyada kampanya başlattı
İl genelinde vaka sayısı 2 bini aştı! Valilik sosyal medyada kampanya başlattı
Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 projenin detaylarını açıkladı
Kağıthane minibüsçü dehşeti! Kadın ve bebeği büyük korku yaşadı
İstanbul'da minibüsçü dehşeti! Büyük korku yaşadılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.