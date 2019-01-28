ZES istasyonları Ege’de

Türkiye’de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Enerji Solutions (ZES), iki farklı noktada daha şarj istasyonu açtı. İzmir Gaziemir, Manisa Merkez Zorpet ve Manisa Salihli’de açılan elektrikli şarj istasyonlarından kullanıcılar, belirli bir süre için ücretsiz kullanım hizmetiyle yararlanacak.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobiller; çevreci, tasarruflu, sıfır emisyonlu ve aynı zamanda gürültüsüz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle “geleceğin enerji şirketi” olma yolunda hızla ilerleyen Zorlu Enerji ise 2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonları hayata geçirmeye devam ediyor.
Yapılan şirket açıklamasına göre sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehir dışı seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda Ege’de iki farklı noktada daha elektrikli şarj istasyonu hayata geçirdi. İzmir’in Gaziemir ilçesi ile Manisa’nın merkezi ve Salihli ilçesinde tüketicilerin kullanımına sunulan elektrikli şarj istasyonları, belirli bir süre için ücretsiz kullanım hizmeti verecek.
Hedef 200 nokta ZES istasyonu
Açılan 2 yeni istasyon ile İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve İstanbul illerinde toplam 23 farklı noktada elektrikli şarj istasyonlarıyla hizmet veren ZES istasyonlarının, 2019 sonuna kadar 200’e çıkarılması hedefleniyor. Bu sayede kullanıcılar, Türkiye’nin birçok bölgesine şarj problemi yaşamadan rahatça yolculuk yapabilecek. Şarj istasyonlarının artması, elektrikli araç ekosistemine de katkı sunarken birçok elektrikli araç markasının da Türkiye pazarına giriş sürecini hızlandırması anlamına geliyor.
Her geçen gün arttırdığı elektrikli şarj istasyon ağıyla tüketicilerine sunduğu hizmeti genişleten ZES’e ilave olarak Zorlu Enerji’nin elektrikli araç ekosistemine katkıda bulunmak için “electrip” adında saatlik kiralama hizmeti de bulunuyor. Electrip’le tüketiciler belirlenen ZES istasyonlarından mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle elektrikli araç kiralayabiliyorlar. Şimdilik İstanbul’da hizmet veren electrip’den yakında diğer şehirlerde de faydalanılabilecek.
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