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Zeugma Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra nikah kıyıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Zeugma Antik Kenti'nde 2 bin yıl aradan sonra nikah töreni düzenlendi.

Zeugma Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra nikah kıyıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Zeugma Antik Kenti'ne gelen yerli ve yabancı misafirler için oluşturulan Zeugma Karşılama Merkezi’nde kır nikah alanı oluşturan Nizip Belediyesi, Zeugma’da 2 bin yıl aradan sonra nikah işlemi gerçekleştirdi. Zeugma'da belirlenen alanda Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarih bölümü mezunu olan Zeynep ve İbrahim Keskin çiftinin nikahını kıyarak, çifte mutluluklar diledi.

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Her yanı tarih kokan bu mekanda hayırlı bir işe imza atmak ve nikah kıymanın kendisine nasip olduğu için gururlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sarı, "2 bin yıl aradan sonra ilk kez Zeugma'da nikah kıyılıyor. 2 bin yıl aradan sonra Zeugma'da bir ilk yaparak çiftimizin nikahını kıymak bize nasip oldu. Bu alanın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor ve genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

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Tarih bölümü mezunu olan Zeynep Keskin ise, Zeugma'nın kendisinin tez konusu olduğunu belirterek, "Tarih bölümünden mezun oldum. Şu an nikahımın kıyıldığı Zeugma benim tez konumdu. Üzerinde çalışıp araştırmalar yaptığım Zeugma’da nikahımın kıyılacağı aklıma gelmezdi. Bunun için çok mutluyum bize bu imkanı sunan herkese teşekkür ederim'' dedi.

DHA

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