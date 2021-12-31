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Zeugma Mozaik Müzesi Pandemi Öncesi İlgiye Ulaştı

31.12.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni son bir ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Bu sayıyla pandemi öncesi ziyaretçi sayısını yakalayan müzenin 2022 yılı hedefi ise 500 bin

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni son bir ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Bu sayıyla pandemi öncesi ziyaretçi sayısını yakalayan müzenin 2022 yılı hedefi ise 500 bin.

2011 yılında açılan ve 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Pandemi döneminde bile yoğun bir şekilde ziyaret edilen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Salgın dönemindeki sokağa çıkma yasakları nedeniyle kapanmaların sona ermesiyle ilginin her geçen gün arttığı müzedeki ziyaretçi sayısı, 2021 yılı 23 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında 59 bin 560 kişi olarak tespit edilirken, Haziran

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