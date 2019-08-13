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Zeugma Mozaik Müzesi’nde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi’ne Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oluyor.

Zeugma Mozaik Müzesi’nde bayram yoğunluğu

Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi’ne Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oluyor. Kurban Bayramı’nı fırsat bilenler, müzeyi ziyaret ederek tatili değerlendiriyor. Müzeyi Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken müzede Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.
Kurban Bayramı’nda müzeyi ziyaret edenler, müzeyi beğendiklerini ve sergilenen eserlerden etkilendiklerini kaydetti.

Zeugma Mozaik Müzesi’nde bayram yoğunluğu

Zeugma Mozaik Müzesi’nde bayram yoğunluğu

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