HABER

Zeugma Müzesi’ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Gaziantep Zeugma Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Gaziantep Zeugma Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar Bayram Tatilini Gaziantep Zeugma Müzesi’ni gezerek geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Amerika’dan Türkiye’ye getirilen Çingene Kızının kayıp parçaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Mezopotamya’da yaşamış eski uygarlıklara ait eserleri inceleyen vatandaşlar, müzenin çok etkileyici olduğunu söyledi.
Tarihi eserleri görmenin çok heyecanlı olduğunu söyleyen vatandaşlar , “Korunabilmiş eserleri incelemek çok heyecan verici. Uzun zamandan bu yana görmeyi arzu ediyorduk. Çok etkilendik, çok hoş. Böyle bir müze olması bizi de sevindiriyor. Bayramın ikinci gününde kalabalığın olması, insanların merak ederek gelmeleri, müze kültürünün de gelişmesi açısından çok sevindirici” ifadelerini kullandı.
Arkadaşları ile Kars’tan Zeugma Müzesi’ni görmeye geldiklerini belirten Sonnur Taşdemirci, “Bayram tatilinde Zeugma Müzesi’ni görmek için arkadaşlarla birlikte Kars’tan Gaziantep’e geldik. İlk defa Gaziantep Zeugma Müzesi’ne geliyorum. Çok beğendim. Gaziantep hem şehir olarak hem de Zeugma Müzesi ile çok güzel. Muhteşem bir şehir diyebilirim” dedi.
Uzun bilet sırasına rağmen sırada bekleyen vatandaşlar, “İlk defa geliyoruz. Bu şehirde bir kültür olduğunu göstermek istiyoruz. Aynı zamanda ilginç gelen şeyler var. Burada yaşamalarına rağmen yani Fırat Nehri kenarında yaşamalarına rağmen yunus balığı çizmişler veya deniz hayvanlarını resmetmişler. Bunlarda bu topraklarda yaşayan insanların bilgi birikimi olduğunu gösteriyor. Bunları görmek, öğrenmek için geldik” diye konuştu.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
6 bin nüfuslu Amasra’ya 50 bin kişi geldi6 bin nüfuslu Amasra’ya 50 bin kişi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

F.Bahçe'den flaş Ozan Tufan kararı!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.