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“Zeugma Yolculuğu” fotoğraf sergisi devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:58 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Zeugma’yı anlatan “Zeugma Yolculuğu” başlıklı fotoğraf sergisi İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde sergileniyor.Sergide, 2010 yılında açılan ve açıldığı günden bu yana dünyanın arkeoloji gündeminde önemli bir yer edinen Zeugma Mozaik Müzesi’ne ait 45 fotoğraf yer alıyor.“Sergiyi fotoğraflarla anlatmak istedim”Serginin fotoğrafçısı Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Rumeysa Yılmaz, “Zeugma Mozaik Müzesi’nin dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olma özelliğine sahip.

Dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi Zeugma’yı anlatan “Zeugma Yolculuğu” başlıklı fotoğraf sergisi İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesinde sergileniyor.
Sergide, 2010 yılında açılan ve açıldığı günden bu yana dünyanın arkeoloji gündeminde önemli bir yer edinen Zeugma Mozaik Müzesi’ne ait 45 fotoğraf yer alıyor.
“Sergiyi fotoğraflarla anlatmak istedim”
Serginin fotoğrafçısı Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Rumeysa Yılmaz, “Zeugma Mozaik Müzesi’nin dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi olma özelliğine sahip. Bu nedenle de çok önemli bir müze ve ben bir Gaziantepli olarak bu müzeyi üniversitedeki arkadaşlarıma da fotoğraflar aracılığıyla anlatmak istedim” diyerek konuşmasına şöyle devam etti; “Bugün bir kısmı Birecik Barajı’nın sularının altında kalan antik kent Zeugma’yı anlatan fotoğraf ve tanıtıcı yazılardan oluşan bir sergi. Müzede kökleri M.Ö. 300 yılına dayanan antik kentin buluntuları sergileniyor. 2010 yılında açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi açılana dek dünyanın en büyük mozaik müzesiydi. Gaziantep’te Eski Tekel Fabrikası alanı üzerine kurulan müze tam 30 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki belki de en önemli, en meşhur eser Çingene Kızı adıyla da bilinen Mainad Mozaiği’dir. Bu eser özel bir odada tek başına sergileniyor ve bugün Gaziantep’in simgelerinden biri. Benim fotoğraf sergimde de Çingene Kızı’na ait bir fotoğraf yer alıyor.”
1 Nisan’dan beri sergileniyor
Sergide aynı zamanda büyük uğraşlar sonucu Türkiye’ye getirilen Çingene Kızı’nın çalınan parçalarının da fotoğrafları bulunuyor. Gaziantep’e gidip görme şansını yakalayamayanlara müzenin kısa bir gezisi niteliğinde olan Zeugma Yolculuğu Sergisi, 1 Nisan’da İstanbul Aydın Üniversitesi Halit Aydın Yerleşkesi A Blok -2’nci katta süresiz bir şekilde ziyaretçilere açıldı.

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