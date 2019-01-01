HABER

Zeus Mağarası'na giren Hindistan uyruklu boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 21:07 | Son Güncelleme

Hintli turistin yeni yıl tatili için 4 gün önce İzmir'e geldiği öğrenildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası'nda yüzmek için suya giren Hintli Kartık Sharma boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Zeus Mağarası'nda 3 arkadaşıyla yüzmek için yaklaşık 15 metre derinliğindeki suya giren Hindistan uyruklu Sharma, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları, Kartık Sharma'yı bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, su içinde arama yapılması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Kurtarma ekipleriyle iletişime geçti.

Söke İtfaiyesi Su Altı Ekip Amiri Taner Günhan öncülüğündeki 3 kişilik ekip, sudan çıkarttıkları Sharma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeni yıl tatili için İzmir'e geldiği öğrenilen Sharma'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNERKardeşinin sapığı karşısına çıktıKardeşinin sapığı karşısına çıktı
Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 ayrı noktasına çığ düştüHakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 ayrı noktasına çığ düştü
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayetGÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölü su altı zeus mağarası

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Bahçeli'ye doğum gününde kurt kafası hediyesi!

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Uludağ'da yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle: AYM’ye ‘ihlal’ başvurusu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.