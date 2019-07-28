HABER

Zeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Yunan mitolojisinde önemli bir yeri bulunan Zeus Sunağı'na (Altarı) gelenler, ağaçlara asılmış bez parçalarını görünce dilekte bulunuyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde, eski Yunan inanışlarına göre savaşlarda galip gelmek, kuraklıktan, hastalıktan kurtulmak, bereketli ürün almak, felaketlerden korunmak gibi nedenlerle tanrıların adak ve kurban adadığı Zeus Sunağı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Bir tur firması ile bölgeyi gezmeye gelen Meral Alkan, doğaya, bitki örtüsüne ve manzaraya hayran kaldığını belirterek, "Zeus Sunağı'nı gezdim. Gerçekten güzel bir yer. Sunaktan indiğimde ise dilek tutulup, ağaçlara bağladıklarını gördüm. Benim de içimden geldi ve sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için temennide bulundum, hayırlısı olsun dedim" dedi.
Bölgenin herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Hakan Atakan, "Burası Türkiye'nin tabiat ve tarih zenginliğinin birleştiği bir yer. Farklı kültürleri, yaşam ve inanışlar burada görülebilir. Herkesin gelip, görmesi lazım" diye konuştu.
Bölgenin zengin bir kültür varlığına sahip olduğunu kaydeden Serpil Atakan ise şunları söyledi: "Eşimle birlikte Zeus Sunağı’nı gezdik. Dönüşte de eşim dedi ki, ‘Niye biz dilek dilemedik?’ Ben de, ‘Aslında çok inanmıyorum. Niye bağlayayım?’ dedim ama sonra ister, istemez etkileniyorsun. ‘Hani olur ya’ diyerek geleneksel kültürlerimizle, evrensel şeyler, insanların mutlu olması, huzurlu olmasını diledik. Öyle bir gaza geldik. Normalde dediğim gibi inanmıyorum, bağlasam mı, bağlamasam mı diye düşündüm. Ben dünyaya, insanların oluşum aşamalarındaki evrelerine, dinlerine bakış açımda ayrım yapmıyorum. Evrensel bakıyorum. Dünyaya iyi niyetle bırakılan bir temenniydi."
Homeros’un İlyada Destanı’nda, tanrıların İda Dağı'nda yaşadıklarından ve Troia (Truva) Savaşı'nı buradan izleyip yönettiklerinden söz edilen sunağın hemen giriş kısmında ise, Çanakkale Savaşı’na katılan Erdem Dede Yatırı bulunuyor. Bölgede yaşayan köylüler için önemli bir yer olan Erdem Dede, Çanakkale Savaşı’na katılarak şehit olup buraya defnedilmiş. Yörede yaşayan vatandaşlar da asker uğurlaması öncesi ve bazı özel günlerde buraya gelerek dua ediyor ve adakta bulunuyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale zeus sunağı

En Çok Okunan Haberler

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yabancıı'laırı anladıkta bizimkilere ne demeli ??? Şirk'in daniskasıdır bu ALLAH'tan gayrı bir varlığı o nun yerine koymak ortak koşmak bir şeyler istemek büyük şirktir.ve Kuran 'da şirkten gayri bütün günahları bağışlarım ancak şirki kesinlikle bağışlamam diyen ayetl var??
Allaha şirk koşuyor şeytana kardeşlik ediyorsunuz...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

Baronun gizli yazışması ortaya çıktı: Sakin olmayan bunu yapamaz

İnternetteki haberlerini gösterip haraç toplamış

Haberlerini gösterip haraç toplamış

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi anket başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi anket başlattı

İçişleri Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Öldürüldüler

Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilik açıkladı! 15 gün boyunca yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.