Zeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlar

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde, eski Yunan inanışlarına göre savaşlarda galip gelmek, kuraklıktan, hastalıktan kurtulmak, bereketli ürün almak, felaketlerden korunmak gibi nedenlerle tanrıların adak ve kurban adadığı Zeus Sunağı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor

Bir tur firması ile bölgeyi gezmeye gelen Meral Alkan, doğaya, bitki örtüsüne ve manzaraya hayran kaldığını belirterek, "Zeus Sunağı'nı gezdim. Gerçekten güzel bir yer. Sunaktan indiğimde ise dilek tutulup, ağaçlara bağladıklarını gördüm. Benim de içimden geldi ve sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için temennide bulundum, hayırlısı olsun dedim" dedi.

Bölgenin herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Hakan Atakan, "Burası Türkiye'nin tabiat ve tarih zenginliğinin birleştiği bir yer. Farklı kültürleri, yaşam ve inanışlar burada görülebilir. Herkesin gelip, görmesi lazım" diye konuştu.

Bölgenin zengin bir kültür varlığına sahip olduğunu kaydeden Serpil Atakan ise şunları söyledi: "Eşimle birlikte Zeus Sunağı’nı gezdik. Dönüşte de eşim dedi ki, ‘Niye biz dilek dilemedik?’ Ben de, ‘Aslında çok inanmıyorum. Niye bağlayayım?’ dedim ama sonra ister, istemez etkileniyorsun. ‘Hani olur ya’ diyerek geleneksel kültürlerimizle, evrensel şeyler, insanların mutlu olması, huzurlu olmasını diledik. Öyle bir gaza geldik. Normalde dediğim gibi inanmıyorum, bağlasam mı, bağlamasam mı diye düşündüm. Ben dünyaya, insanların oluşum aşamalarındaki evrelerine, dinlerine bakış açımda ayrım yapmıyorum. Evrensel bakıyorum. Dünyaya iyi niyetle bırakılan bir temenniydi."