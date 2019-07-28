Zeus Sunağı'nda dilekte bulunuyorlar

Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, Yunan mitolojisinde önemli bir yeri bulunan Zeus Sunağı'na (Altarı) gelenler, ağaçlara asılmış bez parçalarını görünce dilekte bulunuyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde, eski Yunan inanışlarına göre savaşlarda galip gelmek, kuraklıktan, hastalıktan kurtulmak, bereketli ürün almak, felaketlerden korunmak gibi nedenlerle tanrıların adak ve kurban adadığı Zeus Sunağı yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Homeros'un M.Ö. 7- 8'inci yüzyıllarda yazdığı düşünülen İlyada Destanı'nda geçen ve Troia (Truva) savaşlarının Zeus tarafından izlendiği bölge olarak anılan Zeus Sunağı'nı görmek için 790 metre yürüyen yerli ve yabancı turistler, ağaçların dallarına bağlanmış bez parçalarını görünce, kendileri de dilekte bulunmadan bölgeden ayrılmıyor. Sunağın etrafında bulunan çeşitli ağaçlar, bağlanan bez parçalarıyla adeta dilek ağaçlarına döndü.

'SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR YAŞAM TEMENNİSİNDE BULUNDUM'

Bir tur firması ile bölgeyi gezmeye gelen Meral Alkan, doğaya, bitki örtüsüne ve manzaraya hayran kaldığını belirterek, "Zeus Sunağı'nı gezdim. Gerçekten güzel bir yer. Sunaktan indiğimde ise dilek tutulup, ağaçlara bağladıklarını gördüm. Benim de içimden geldi ve sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için temennide bulundum, hayırlısı olsun dedim" dedi.

'HERKESİN GELİP, GÖRMESİ LAZIM'

Bölgenin herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Hakan Atakan, "Burası Türkiye'nin tabiat ve tarih zenginliğinin birleştiği bir yer. Farklı kültürleri, yaşam ve inanışlar burada görülebilir. Herkesin gelip, görmesi lazım" diye konuştu.

'EVRENSEL BAKIYORUM'

Bölgenin zengin bir kültür varlığına sahip olduğunu kaydeden Serpil Atakan ise şunları söyledi:

"Eşimle birlikte Zeus Sunağı’nı gezdik. Dönüşte de eşim dedi ki, ‘Niye biz dilek dilemedik?’ Ben de, ‘Aslında çok inanmıyorum. Niye bağlayayım?’ dedim ama sonra ister, istemez etkileniyorsun. ‘Hani olur ya’ diyerek geleneksel kültürlerimizle, evrensel şeyler, insanların mutlu olması, huzurlu olmasını diledik. Öyle bir gaza geldik. Normalde dediğim gibi inanmıyorum, bağlasam mı, bağlamasam mı diye düşündüm. Ben dünyaya, insanların oluşum aşamalarındaki evrelerine, dinlerine bakış açımda ayrım yapmıyorum. Evrensel bakıyorum. Dünyaya iyi niyetle bırakılan bir temenniydi."

ERDEM DEDE YATIRI

Homeros’un İlyada Destanı’nda, tanrıların İda Dağı'nda yaşadıklarından ve Troia (Truva) Savaşı'nı buradan izleyip yönettiklerinden söz edilen sunağın hemen giriş kısmında ise, Çanakkale Savaşı’na katılan Erdem Dede Yatırı bulunuyor. Bölgede yaşayan köylüler için önemli bir yer olan Erdem Dede, Çanakkale Savaşı’na katılarak şehit olup buraya defnedilmiş. Yörede yaşayan vatandaşlar da asker uğurlaması öncesi ve bazı özel günlerde buraya gelerek dua ediyor ve adakta bulunuyor.