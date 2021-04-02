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  4. 'Zeus’un hangi oğlu?' sorusu kolay para kazanma hayallerini bitirdi

'Zeus’un hangi oğlu?' sorusu kolay para kazanma hayallerini bitirdi

02.04.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kendi imkanlarıyla yapıp eskittikleri bir heykeli “Zeus’un oğlu” diye satmaya çalışan 4 kafadarın kolay para kazanma hayali, alıcı kılığına giren jandarmanın “Zeus’un hangi oğlu?” sorusuna cevap veremeyince suya düştü.

'Zeus’un hangi oğlu?' sorusu kolay para kazanma hayallerini bitirdi

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesinde 4 kişinin kendi imkanlarıyla yapıp eskittikleri bir heykeli “Zeus’un oğlu” diye satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alıcı kılığına girerek şüphelilere bağlantıya geçti. 4 kişiyle bir araya gelen KOM ekipleri, heykel üzerinde pazarlık yapmaya başladı. Kolay para kazanmayı hayal eden şüphelilerin planı, alıcı kılığındaki jandarmanın “Bu Zeus’un hangi oğlu?” sorusunu üzerine yarım kaldı.

Her şeyi düşünen ancak mitoloji bilgisi olmayan satıcılar, soruya cevap vermeyince daha ne olduğunu bile anlayamadan gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA

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Denizli

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