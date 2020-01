Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!

Kadın sırt üstü uzanırken her iki dizini göğsüne doğru kaldırırken, adam ona dönük olarak diz çöküyor. Daha sonra önkollarını dizlerinin üzerine yerleştirirken ayaklarını göğsünde dinlendirebilir. Kadın daha sonra adamın uyluklarını alabilir ve daha derin penetrasyon için onu daha da yaklaştırabilir. Dizlerine ne kadar çok basarsa, onun için zevk o kadar büyük olur. Çok fazla esneklik gerektirmeyen nispeten basit bir seks pozisyonu.

The Bridge

The Grip

The Rider

Erkek ayağa kalkar ve kadının alt sırtını tutarken kadın bacakalarını erkeğin beline sarar. Daha fazla destek ve daha derin nüfuz için onu bir duvara yaslayabilir. Her zaman / her yerde seks için idealdir, ancak hem erkek hem de kadından belirli bir güç ve enerji derecesi gerekir.

Biraz tembel hissettiğiniz zamanlar için mükemmeldir - kadın sırt üstü yatar ve dizleri hafifçe bükülür. Adam bacaklarının arasına her iki tarafına da uzanmış bacaklarıyla oturuyor. Daha kolay nüfuz için kadının kalçalarını kaldırabilir.

The Glowing Juniper

Kadın sırt üstü yatar ve dizlerini göğsüne çeker. Adam diz çöker ve ona girer. Daha sonra ayaklarını omuzlarına dayayabilirken, elini omuzlarının her iki yanında da destekliyor. Penetrasyon seks pozisyonunda çok derin, bu yüzden kadın için ağrıya neden olabileceğinden çok hızlı gitmemeye dikkat edin.

Adam diz çöküp arkasına yaslanıp, kadının sırtının arkasında dururken kendini destekliyor. Daha sonra bacaklarını kalçalarının her iki tarafına yerleştirirken nüfuz etmesine yardımcı olmak için kalçalarını ona doğru yatırır. Bu, derin penetrasyon ile oldukça erotik olan nispeten kolay bir konumdur.

Behind

Kadın erkeğin uylukları arasına otururken adam sırt üstü yatar. Adam onu desteklerken kadının vücudunun kıvrılması gerekir. Kadın kendine ya da cinsel oragnına dokunabilir. Bu pozisyon, her iki tarafın da belli bir güç seviyesinde olmasını gerektirir.

Kadın başının altında bir yastık ile sırt üstü yatar. Daha sonra dizlerini göğsüne çeker ve bacaklarını havaya kaldırır. Adam her iki yanında bacakları ile diz çöküyor ve cinsel birleşim yaşanıyor. Derin penetrasyon için harika!

Kneel

Bu seks pozisyonunda kadın ve erkek her ikisi de diz çöküyor. Kadın bacaklarını adamın her iki tarafına da koyar, böylece ona nüfuz eder. Her ikisi de kollarını birbirine sarabilirler. Nispeten kolay ve son derece tutkulu bir pozisyon.