Zeybek oynayarak oy istedi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Bayındır, doğduğu Ödemiş ilçesinin kırsal Kayaköy Mahallesi'nde hemşehrileri ile bir araya gelip, destek istedi. Davul, zurna eşliğinde efeler ile karşılanan Bayındır, zeybek oynayıp, "İzmir'i hakettiği yere taşımak, ona hayat vermek, can suyu olmak temel hedefim. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip oldum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Mehmet Bayındır, köylülerle tek tek tokalaştı, davul zurna eşliğinde zeybek oynadı, türküler söyledi. Bayındır'a efeler de eşlik etti. Bayındır, daha sonra kalabalığa seslendi. Halka hizmet etmenin, Hakk'a hizmet olduğunu bilerek yola çıkıp, aday olduğunu belirten Bayındır, şunları söyledi:

"Adayım, çünkü çalışmak, bölgeme ve ülkeme hizmet etmek önceliğim. 31 yıldır bir doktor, özellikle de cerrah olarak sağlık alanında İzmir ve tüm Ege Bölgesi'ne herkese yediden yetmişe hiç ayrım yapmadan hizmet vermeye çalıştım, çalışıyorum. Bu süre içinde halkımızın sadece sağlık sorunlarının değil daha pek çok sorunlarının da olduğunu yakından gördüm ve yaşadım. Sağlık alanındaki sorunların ve halkın diğer sorunlarının çözümü için sadece doktorluk yapmamın yeterli olmayacağını, halka daha yakın hizmet için siyaset ile de aktif ilgilenmem gerektiğini fark ettim. Sadece bu amaç ve hizmet için, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır' veciz sözünden yola çıkarak 2002'den beri üst üste 5 defa milletvekilliği seçimlerine aday ve aday adayı olarak katıldım. 35 yıllık Samsun, Ankara, Diyarbakır, Artvin, Eskişehir ve İzmir'de yaptığım memuriyet ve hekimlik, 16 yıllık idarecilik ve bir o kadar da siyaset hayatımda elde ettiğim bilgi birikimi ve tecrübelerimi, güzel İzmir'in sorunlarını çözmek için kullanmak istiyorum. Bu şehri hak ettiği yere taşımak, ona hayat vermek, can suyu olmak temel hedefim. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday oldum."