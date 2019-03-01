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Zeybekci anket sorularına cevap verdi: "O sene bu sene"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Nihat Zeybekci ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda cuma namazının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Nihat Zeybekci ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda cuma namazının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Eroğlu, içerisinde 500 projenin yer aldığı Ege GEP kitapçığını Zeybekci’ye takdim ederken Gördes Barajı’nın İzmir’in sigortası olduğunu söyledi. Zeybekci ise bir gazetecinin anket çalışmalarını sorması üzerine "O sene bu sene" dedi.
Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Nihat Zeybekci, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunda görevli Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İzmir’deki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda cuma namazını kıldı, ardından gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir’e büyük önem verdiğini belirten Eroğlu, içerisinde 500 projenin yer aldığı Ege GEP kitapçığını Zeybekci’ye takdim ederek Zeybekci’ye destek vereceklerini söyledi. Zeybekci de bir gazetecinin anket çalışmalarını sorması üzerine, "O sene bu sene. İnşallah 31 Mart’ta bu zeybek Konak Meydanında oynanacak. Hem de Kemeraltı’ndan aşağıya ineceğiz" diye konuştu.
Zeybekci, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in metro projeleri ile ilgili onay bekledikleri yönündeki söylemlerine de "İzmir Büyükşehir Belediyesine sormak lazım böyle bir şeyi. 18 kilometrelik tramvay, 70 kilometrelik İZBAN, 40 kilometrelik metro hattı; projelere ilave olarak başlatıyoruz. CHP adayı sonradan coştu. Biz proje açıkladığımızda ‘proje açıklamayacağım’ diyordu. Coşkuyla alelacele hazırlanmış bir şeyler. Kolaylıklar diliyorum. Biz işimize bakacağız. Şu anda onay bekleyen hiçbir şey yok. Tunç Bey’in muhatabı Aziz Bey’dir" yanıtını verdi.

"En önemli sorunlardan biri yeşil alan"
Yağmur suyu, içme suyu, tarımla, sulama barajları ile ilgili çalışmaların zaten yapıldığını, İzmir’de en önemli sorunlardan birinin yeşil alanlarla ilgili olduğunu söyleyen Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir metropolünde kişi başına düşen yeşil alan dünya standartlarının 10’da 1’i seviyesinde. Burada da milyon metrekarelik alanlar var. Bunları sizin (Veysel Eroğlu) hocalığınızda İzmir’e kazandıracağız. Hem temiz, hem yeşil, hem çöp ve trafik işini halletmiş, Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler yolculuğunda yerini almış bir şehir olacak. Bir sağlık şehri olacak İzmir."

"İzmir’i uçuracağız"
Nihat Zeybekci’nin Denizli’yi ’muhteşem’ yaptığını söyleyen Eroğlu, "Nihat Zeybekci Bakanımızı, İzmir Büyükşehir Belediyesi adayımızı yıllardır tanıyoruz. Kendisi Denizli’de başkandı. Denizli muhteşem oldu. Bakanlığı döneminde ihracatı zirveye taşıyan, vizyon sahibi, İzmir’e yakışır bir bakan. İzmir’in büyük potansiyeli var ama bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesinin engellemesi yüzünden bir şey. İnşallah Nihat Zeybekci olduğunda İzmir’in makus talihi değişecek. İzmir’i uçuracağız" dedi.

"İzmir’in sorunları çözecek olan başkanımız Nihat Zeybekci’dir"
Hükümetin İzmir’e 16 yılda 67 milyar TL yatırım yaptığını ifade eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye’de en büyük yatırımın yapıldığı yer İzmir’dir. Benim bakanlık döneminde 4 milyar 810 bin TL yatırım yaptık. İzmir büyük su sıkıntısına maruz kaldı 2014’te. Biz yıldırım hızıyla Gördes Barajı’nı inşa ettik. İzmir’de ne bir baraj, ne gölet, ne de dere ıslahı vardı. İzmir turizm açısından da büyük potansiyele sahip ama yeteri kadar pay alamıyor. ‘Dünyanın cenneti neresidir?’ derseniz ‘İzmir’ derim. Yiğitler Barajı’nı inşa ediyoruz. Yıllarda belediye yapacaktı yapamadı ve bizden istedi. Bunun gibi çok sayıda baraj ve gölet var. Rahmanlar Barajı hemen hemen bitti. Çeşme, Ödemiş, Dikili, bütün projelerimiz tamamdır. Allah’ın izni ile Nihat Zeybekci kazandığında buralara gerekli destek verilecektir. Cumhurbaşkanımız İzmir’e büyük önem veriyor. Ege GEP projesi de hazır içinde 500’den fazla proje var. İzmir’in sorunları çözecek olan başkanımız Nihat Zeybekci’dir."

"İzmir’in sigortası Gördes Barajı’dır"
Eroğlu, Gördes Barajı’nda söylenildiği gibi delik olmadığını da belirterek, "DSİ’nin yaptığı Tahtalı Barajı vardı. Özellikle Kocaoğlu ve İZSU Genel Müdürü bana geldi ‘İzmir’de sıkıntı var, çözün’ dedi. Cumhurbaşkanımız, o dönem Başbakanımıza arz ettim, ’derhal çözelim’ dedi. Gördes’i inşa ettik. O dönem Tahtalı’da su bitiyordu. Gördes’i inşa edince bir takım testler yaptık. Neticede kuraklığı atlattık. Bazıları ’barajda delik var’ diyor, öyle bir şey yok. Yan tarafta kireç taşlarından sızma tespit edildi. Bunu da Tahtalı Barajı’ndaki seviye yüksekten tamir ettik. Bütün tesisler tamam. Gördes’te su vardır ve herhangi bir problem yoktur. İzmir’in sigortası Gördes Barajı’dır" dedi.

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