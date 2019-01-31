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Zeybekci: "Bayraklı-Kadifekale arası tarihi bölge olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Symirna’dan Agora’ya, Kadifekale’den Kemeraltı’na İzmir’in tarihini sergileyen alanların turizm açısından çekim merkezi haline getirileceğini söyledi.Alsancak’ta Kültür Platformu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in birlerce yıl ticaretin, sanatın, kültürün, ulaşım yollarının kesişme merkezi olduğunu belirterek, Çin’den başlayan ipek yolunun kapısı olduğunu ifade etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Symirna’dan Agora’ya, Kadifekale’den Kemeraltı’na İzmir’in tarihini sergileyen alanların turizm açısından çekim merkezi haline getirileceğini söyledi.
Alsancak’ta Kültür Platformu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in birlerce yıl ticaretin, sanatın, kültürün, ulaşım yollarının kesişme merkezi olduğunu belirterek, Çin’den başlayan ipek yolunun kapısı olduğunu ifade etti. İzmir’in zaman kaybettiğini, şehirler yarışında geri kaldığını kaydeden Zeybekci, “Bir İzmir hikayesi yazmak için yola çıktım. İzmir bu zamanda kanalizasyon fosseptik sorunuyla uğraşmamalı. Geleceğinin İzmir’ini birlikte tanımlamamız gerekiyor” dedi.
İzmir’in kent sınırlarıyla algılanamayacağını aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:
"Türkiye, dünyanın en önemli arkeoloji bölgeleri arasında yer alıyor. Türkiye’de yapılan mega projeler İzmir’e çıkıyor, tamamlanacak olan İzmir-Antalya yolu ve ardından gelecek olan hızlı tren de bunlardan biri. 5 yıl sonra 40 milyon turisti çekecek olan Antalya’dan çok sayıda turist, 2.5 saatte İzmir’e getirilecek. Yapılacak düzenleme ve alt yapılarla Smyrna’dan Agora’ya, Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye İzmir’in tarihi bir bölgesi oluşturulacak. Bu alanlar çekim merkezi haline getirilecek.”

"Belediye başkanı olarak orayı görseydim istifa ederdim”
İzmir’in bugün kanalizasyon, fosseptik sorununu, çöp bertaraf tesisi sorununu konuşmuyor olması gerektiğini, tüm bu altyapıyla ilgili sorunların hızlıca çözüleceğini dile getiren Zeybekci, “İyi ki Çeşme yolu yapıldı, Konak tüneli yapıldı, iyi ki İZBAN Devlet Demiryolları desteğiyle hayata geçti. Bunlar olmasaydı şehir merkezinde dünyanın en çok trafik karmaşası yaşanır, cinneti getirilirdi. Nakliyeciler sitesine gidin bakın, belediye başkanı olarak orayı görseydim o an istifa ederdim” diye konuştu.
Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu da Konak’ın 5 bin yıl önce İzmir’in merkezi olarak kabul edildiğini, uzaklaştığı tarihine yakışır hale gelmesi için projeler hazırladıklarını ifade etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Alsancak’ın yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığına vurgu yaparak, "İzmir denince ilk akla gelen yerlerden biri de Alsancak. Ama burada karmaşa ve otopark sıkıntısı son dönemde giderek arttı. Alsancak’ın değerlerini koruyacak projeler yapılmadı. Sorunları kısa sürede çözecek bilgi ve birikime sahip birine ihtiyaç var. Bu kişi de Nihat Zeybekci. Kimse birbirine ön yargılı davranmamalı. Bu ülkede yaşayan herkes ayrı bir değer. Tüm farklılıklar da bizim zenginliğimiz. Parti ya da yaşam tarzı üzerinden kutuplaşmayalım" diye konuştu.

"Sağlık turizmi öne çıkacak"
İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısına da katılan Zeybekci, gelişen dünyayla insanın yaşam süresinin de uzadığını, bugünün çocuklarının 100’ü aşan yaşlara ulaşacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Avrupa’da emekli olan bir kişinin devlete maliyeti aylık 6 bin euro. Dünyadaki kentler bu potansiyele cevap vermek için sağlık alanları oluşturuluyor. İzmir’in de sağlık turizminde ön plana çıkan bir şehir olması gerekiyor. Dünyanın en güzel şehri, hızlı değişimini yakalamalı ve buna yönelik zemin hazırlamalı. Ama altyapı sorunları, ulaşım sorunlarıyla yaşayarak olmaz bu.”

12 bin mesaj geldi
Bir İzmir hikayesi yazacaklarını belirten Zeybekci, oluşturulan WhatsApp hattına gelen mesaj sayısının 12 bini aştığını tüm sosyal medyada ise 20 bine ulaştığını aktararak, “İçlerinden çok güzel öneriler de çıktı. Ortak akılla yeni projeleri üreteceğiz. Altyapısıyla, ulaşımıyla, yaşam alanlarıyla İzmir’i 21. yüzyıla hazırlayacağız” dedi.
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aktararak, eski binalarının Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi yapma projesinden bahsetti, teknoparklara verilen hibe ve desteklerin artırılmasını istedi. Özgener, İZTO’nun Dalgakıran Projesi süresinin 2 yıl sonra dolacağını belirterek süre uzatımı talep etti.

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