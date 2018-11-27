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Zeybekci Çalışmalara Perşembe günü başlayacağız, kendimizi İzmir'e adayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

Nursima ÖZONUR -- Muhammet BAYRAM - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci, isminin açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nursima ÖZONUR -- Muhammet BAYRAM - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci, isminin açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zeybekci, Allah utandırmasın. Bize böyle bir tebligat yapılmıştı, ama son dakika açıklanana kadar paylaşmadık, son kararı bekledik. İnşallah İzmir?imizde çok güzel bir kampanya yapacağız. Sonuçlar inşallah güzel olacak. Çalışmalara perşembe günü başlayacağız, kendimizi İzmir'e adayacağız. İzmir?le ilgili çok güzel projelerimiz var

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