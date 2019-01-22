Zeybekci: Dünya kenti İzmir'de kanalizasyon hala sorun olur mu ya?

Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA)- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 21'inci yüzyılda dünya kenti İzmir'de kanalizasyon ve foseptik sorunu yaşanmasına şaşırdığını söyledi. Zeybekci, "Hakikaten insanın boğazına bir şey düğümleniyor. Kanalizasyon hala sorun olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Bu sözün bittiği yerdir" dedi.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde seçim kampanyasının reklam çekimini yapan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, paten kayan gençler ile gitar eşliğinde 'Fabrika kızı' şarkısını söyleyen bir grup gençle sohbet etti. 'İzmir'i dinliyorum' sloganı ile yola çıkan ve bunun için açtığı WhatsApp ihbar hattına 10 bin kişinin talepte bulunduğu Zeybekci, iki aydır sokak sokak geziyor. Zeybekci, en çok hafta sonu Nergis Festivali için gittiği Karaburun'da kanalizasyon olmamasına şaşırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Nergis Festivali'nde muhtarlarla, esnafla ve vatandaşlarla sohbet ettik. Üzülerek görüyorsunuz ki, bu kentte yarımada dediğimiz alanda Çeşme, Karaburun, Urla, Güzelbahçe ve Narlıdere'de inanılmaz bir şekilde hakkikaten insanın boğazına bir şey düğümleniyor. Kanalizasyon hala sorun olur mu ya? Oradaki en büyük problem foseptik. Böyle bir şey olur mu? Bunu konuştuğun zaman zaten sözün bittiği yerdesin. 21'inci yüzyıl Türkiye’sinde dünya kenti İzmir'de yağmur suyu ve kanalizasyon problemi olur mu? Yağmur suyu sistemi kanalizasyona verilerek nasıl şehircilik yapılabilir? 4,5 milyon kentte katı atıklar dağlara, taşlara, derelere, tepelere atılarak vahşi depolama yapılıyor. Napolyon komutanına sormuş, 'Savaşı neden kaybettik' diye. 'Barut bitti' deyince 'gerisini anlatmayın' demiş. Bu da öyle bir durum."

'YATIRIMCININ İŞİNİ NASIL ENGELLERİZ' YARIŞINA GİRMEMELİYİZ'

İzmir'deki hava kirliliğine dikkat çeken Zeybekci, Karabağlar, Limontepe, Buca, Bayraklı ve Gaziemir'de insanın nefes almasını zorlaştıran keskin bir kömür kokusunun olduğunu belirterek, kentteki yeşil alan miktarının az olduğunu, ulaşımın ciddi sorun yarattığını, kentin arka mahallelerindeki genç işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde çıktığına dikkat çekti. Zeybekci, "İşsizleri, devlette istihdam etmek Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülük. Özel, reel sektörde gerçek ekonomide bunları çözmemiz lazım. İzmir'i yatırım yapılabilir cazibe merkezi haline getirmeliyiz. İzmir'de ekonomiye başlamış olan insanlar gelişme alanlarıyla ilgili kısıtlamadan dolayı başka alanlara gidiyor. Burada biz 'yatırımcının işini nasıl engelleriz' yarışına girmemeliyiz. Yatırımcı pinpon topu gibi yerel yönetimler arasında gidip gelmekten yoruldu ve 'başka yer mi yok' diyerek, kenti terk ediyorlar" diye konuştu.

'İZMİR KÖRFEZİ'Nİ YÜZÜLEBİLİR HALE GETİRECEĞİM'

Yılın 12 ayı denize girdiğini vurgulayan Nihat Zeybekci, ağla ve oltayla balık avladığını belirterek, İzmir Körfezi'ni yüzülebilir hale getirmek için belediyede körfez temizliği ile ilgili ayrı bir birim kuracağını ifade etti. Zeybekci, "Yılın 12 ayı yüzerim, çocuklarım da öyle. Bu çok sağlıklı bir şey. Balık tutmayı çok severim. Oltanın ucunda bütün kafamı boşaltır, stresimi atarım. İzmir Körfezi'ni de yüzülebilir hale getireceğim" dedi.

'FERHAT DAĞLARI DELERKEN, ŞİRİN NE YAPIYOR?'

İzmir- İstanbul Otoyolu'ndan, Ankara- İzmir hızlı treninden söz eden Zeybekci, gelecek 5 yıl içinde 40 milyon turistin olacağı bir coğrafyada 2,5 saatlik ulaşım imkanının Antalya- İzmir Otoyolu ve hızlı tren hattı ile sağlanacağını dile getirerek, "Ferhat dağları delerken Şirin ne yapıyor? Şirin, İzmir. İzmir'in, yani Şirin'in bundan haberi var mı? Garibin derdi başka. 21'inci yüzyılın dünyasına İzmir'i hazırlamamız lazım. Bu mesele, AK Parti meselesi, CHP meselesi değil. Bunu bir parti meselesi haline getirmek İzmir'e haksızlık olur. 21'inci yüzyılda yaşam tarzını tartışıyor olmak gericiliktir, yobazlıktır. İzmir'e yapılabilecek en büyük kötülük, en büyük hakaret ve en büyük haksızlıktır. Döndürüp, dolaştırıp getirecekler ve milletin önüne bunu koyacaklar, ama benim 4,5 milyon vatandaşımın derdi bu değil" şeklinde konuştu.

'DÜNYANIN EN AVANTAJLI YATIRIM ALANI YARATILACAK'

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 4 Şubat Pazartesi günü projelerini açıklayacak. Projeler hazır sadece sunumla ilgili son dokunuşlar yapılıyor. Zeybekci'yi en çok heyecanlandıran proje Karaburun için hazırlanan 30 bin Ar-Ge çalışanın olduğu, bilim insanlarının görev yapacağı yüksek teknoloji alanı ve bilim merkezi. Zeybekci, "Hukuki altyapısı Serbest Bölgeler Kanunu ve Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi. Bu iki özel kanun burada karma bir şekilde uygulanacak, dünyanın en avantajlı yatırım alanı yaratılacak" dedi.

Zeybekci, iş arayanlarla işçi arayanlar arasındaki uyumsuzluğu gidermek içen Kent Enstitüleri açacaklarını belirterek, "Turizm sektörüne gençlerimizi hazırlıyor muyuz? Sanayide dolaşıyorum metalürji ve metalle ilgili bölümlerde yatırımcı çalışan arıyor. Bununla ilgili eğitilmiş insanlarımız yok. Kodlama gibi alanlarda da öyle. Gençlerimizi iş alanlarına doğru yönlendirici eğitimlere tabi tutmalıyız. Her yerde değil, gerekli görülen yerlerde açacağız. Belirli meslek gruplarına göre ayırarak yapacağız. Örneğin yarımada bölgesinde turizm, Kemalpaşa, Torbalı, Aliağa'da sanayi ve lojistik olabilir" dedi.

'ÇÖP KONTEYNERLERİ KALKACAK'

Göreve geldiği taktirde ilk üç ayda kentin görüntüsüne odaklanacaklarını ve bunun için seferberlik başlatacağını anlatan Zeybekci, "Rahatsızlık veren yapısal kirliliği derleyip toparlayacağız. Çöple ilgili olarak kent merkezinde elindeki izmariti atarken vatandaşa 'ayıp olur ortalık tertemiz' dedirteceğiz. Kent merkezinde çelik çöp konteynerlerini kaldıracağız, kenti bu görüntüden kurtaracağız. Saatli, hatta dakikalı çöp alacağız. Vatandaş, evlerinde, sitelerinde çöpleri tutacak, günü ve saati geldiğinde herkes çöp kutusunu indirecek, temizlikleri yapılacak. Kenti birlikte temiz tutacağız" dedi.

KOCAOĞLU ADAY OLURSA...

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday adayı olmasını değerlendirdi. Zeybekci, Kocaoğlu'nun olası adaylığının AK Parti'nin seçim stratejisini değiştirmeyeceğini ifade ederek, "Kocaoğlu, yüzde 50 oy ile seçilerek bu kentin başına geçmiş biridir. Ben de azami bir şekilde imtina ile bu özelliğinden dolayı saygı gösteriyorum. Aday olduğunda Aziz Bey'in söylemleri ve yaklaşımı da bu süreci belirler. Kim aday olursa olsun, bizim seçim kampanyamızdaki yaklaşımımız değişmeyecektir" diye konuştu.

'ŞİRKETLERİN YÜKÜ AYŞEN HANIM'IN OMUZLARINDA'

Aday olduktan sonra seçim çalışmalarına başlayan Zeybekci, şirketlerinin yönetimini de eşi Ayşen Zeybekci'ye bıraktı. Ona olan aşkını "Ayşen Hanım muhteşem bir hikayedir" sözleriyle aktaran Zeybekci, beş yıl önce kendisi Ekonomi Bakanı iken eşi Ayşen Zeybekci ile gittikleri Pamukkale'de eşinin üzerine spot ışığının düştüğü kazayı da yıllar sonra aynı acıyı hissederek, şöyle anlattı:

"Eşimin üzerine yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki spot ışığı düştü. Onu kucağıma aldığımda kafasındaki beyaz kafatası kemiğini gördüm. Bölgeye ambulans girmediği için yaklaşık 400 metre kucağımda taşıdım. Ambulansta artık birbirimizden helallik alıyorduk. Eşimin başına 16 dikiş atıldı. Bu onun için ikinci hayat. Allah onu bana bağışladı. Şimdi bütün iş yükü onun omuzlarında, bıraktım geldim. Oğlum Atilla Şükrü Zeybekci 29 yaşına geldi. İyi bir eğitim ve staj gördü. Tekstil bölümünü tek başına sırtlayabiliyor. Kızım Fatma Zeybekci, 27 yaşında o da iyi bir eğitim gördü ve otomotiv grubunun başına geçti. Ayşen Hanım da hepsinin başında. Ayrıca nitelikli profesyonel kadrolarımız var. Ortak yürüttüğümüz işlerimizdeki ortaklarımız çok başarılı. Gözüm arkada değil."