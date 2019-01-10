Zeybekci, görme engellerlilerle bir araya geldi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası'nda görme engellilerle bir araya geldi. Burada engellilerin sorunlarını dinleyen Zeybekci, tarihi ve özelliği olan çarşılar haricinde kentin bir kaldırımında işgale ve araç parklarına kesinlikle izin vermeyeceklerini, bunu da esnafla konuşup yapacaklarını söyledi. Toplantı sonrasında ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 40 beyaz baston verildi.

7-14 Ocak Beyaz Baston Haftası kapsamında, AK Parti İl binasında İnsan Hakları ile Sosyal Politikalar birimlerinin işbirliğiyle düzenlenentoplantıda, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, görme engellilerle buluştu. Toplantıya gelen görme engelliler adına ilk olarak Beyaz Ay Görmeyenler Derneği Başkanı Salih Arıkan söz aldı. 1 Nisan tarihinden itibaren Nihat Zeybekci ile birlikte çalışacakları düşüncesiyle bazı önerilerinin olacaklarını söyleyen Salih Arıkan, Merkezi ve yerel idareler, engelliler ile ilgili bir şeyler yapıyorlar. Engelli kişi evinden çıktığında sokaklarda kaldırımlarda rahatça yürüyemiyorsa o zaman o haklara ulaşmasında gerçek anlamla sıkıntı olacaktır. Bizim özellikle kaldırım işgalleri anlamında sıkıntımız var. Belediyeler bir masa yerine üç masa için işgaliye alıyor. Kaldırımlar artık yürünemez halde. Beyaz baston alamıyoruz, sponsorlarla bunu yapıyoruz. Destek ödemenin yüksek olması hepimiz için kazanç olacaktır. İzmir'de engelliler anlamında sıkıntı var. Dernekler arasında ayrımcılık yapılıyor. Belediye otobüslerine sesli uyarı sistemi son zamanlarda takılmaya çalışıldı. Toplu ulaşımda aktarmalı sistem tam bir eziyete dönüştü. Metro ve İZBAN gibi araçlarda yeterli düzenlemeler yok. Halen eski otobüsler var. Bunlar da arkadaşlarımızın hayatlarını zorlaştırıyor. Özellikle kaldırım işgalleri yaşantımızı sıkıntıya sokuyor. Engellilerle ilgili hizmetler yeteri kadar yapılamıyor. Engelliler, aileleriyle birlikte ciddi bir kitle. Bizlerin de bu sürece dahil edilmesini istiyoruz. Birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi lazım. Engellilerin unutulmamasını istiyoruz. Engellilerin de sistemin dışına itilmeden sisteme dahil edilmesini istiyorum dedi.

Daha sonra söz alan Çağdaş Görmeyenler Derneği Başkanı Ufuk Özen ise AK Parti'nin engellilerle ilgili düzenlemeleri olduğunu biliyoruz. Bizler eşit bireyler olarak toplumda yer almak istiyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Ancak toplumsal dönüşümler kısa sürede olmuyor, sancılar oluyor. Toplumsal algıyı değiştirmek kolay değil. Beyaz baston bizlerin toplumsal yaşama katılmasının bir sembolü. Beyaz baston metal çubuk olarak sıradan bir metal olmasına rağmen bizim için anlamı çok büyük. Beyaz baston bizi görünür kılıyor diye konuştu.

ENGELLİLER İÇİN YAPACAKLARINI ANLATTI

Görme engellilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Nihat Zeybekci, seçilmeleri halinde yapacakları düzenlemeleri anlattı. Engelli olmanın kimsenin suçu olmadığını ifade eden Nihat Zeybekci, Engelli kardeşlerimiz, engelli olmayanların yerine engelli olmuştur. Görme engelli bir kardeşim, benim gözümde, benim yerime görme engelli olmuştur. İşitme engelli de fiziksel engelli de öyle. Bu kardeşlerimizin toplumdan ve bizden alacağı var. Kentleri tasarlarken şöyle bir özellik vardır; Sağlam olanlar, engelliler için tasarlanan yerlerde hayatlarını kolayca idame ettirebilirler ama engellilerin sadece sağlamlar için tasarlanan yerlerde yaşamalarını sürdürmeleri imkansızdır. Burada görev kamu yönetimine, yerel yönetime düşer. AK Parti hükümetleri engelliler için çok güzel çalışmalar yaptı. Sunulan imkanlar hep üst seviyede oldu ama yeterli mi, yeterli değil. Her iki başkanımızın da dile getirdiği beyaz baston zorunlu bir ihtiyaç. Bunun ödemesinin sosyal güvenlik içerisinde yapılamamış olmasını teknik bir hata olarak görüyorum dedi.

Yerel yöneticilik yaptığını tek isteğinin engellilerin kentin bir başından diğer ucuna kadar kolayca gitmesini sağlamak olduğunu söyleyip kaldırım işgallerine de değinen Nihat Zeybekci, Tarihi özellikleri olan bazı çarşılar dışında hiçbir yerde, engellerin kullandığı kelimeyle işgaliyeye müsaade etmeyiz. Hükümetimiz toplu taşıma araçlarıyla ilgili çok net düzenlemeler yaptı. Özellikle 1 Nisan'dan itibaren bu şehrin kaldırımlarında, engelli engelsiz herkes için bir hak olan kaldırımlarda, araç parkına asla müsaade etmeyeceğiz. 'Yeterli otopark var mı ki, önce bunları sağlayın sonra bizi kaldırın' diyebilirsiniz. Yeterli otopark imkanı 5 yıl içerisinde sağlanacak. Kente yüzde 90'ı açık olmak kaydıyla 14 bin araç civarında otopark var. Bunu 5 yıl içerisinde 70 bine çıkartacağız ama hiçbir şey kaldırım işgalini hak olarak vermez. Gerek ticari malları koyma gerekse de araç park etme, bu hususu da esnaflarımızla oturup konuşarak halledeceğiz. Herkes kaldırımdan içeriye girdiği zaman, bir rahatsızlık olmayacağını düşünüyorum. Kemeraltı'nda ve bazı mesleklerin sokakları vardır; bakırcılar sokağı, demirciler sokağı gibi. Birde çiçekçiler ve gazeteler hariç kimsenin kaldırımları işgal etmesine izin vermeyiz. Çiçekciler de kaldırımları güzelleştirdiği için, gazete kitap ise okuma hakkı için dedi.

'İZMİR'İN BİR HAYALİ OLACAK'

Belediyenin engellilerin talip talep ettiği beyaz bastonları hediye etmesinin son derece sempatik olacağını da dile getiren Nilat Zeybekci, Biz bunu da yapacağız. Seçim propaganlarında, beyannamelerde bunları yazmak sanki biraz ayıp gibi geliyor. Bunlar beyan edilmez sadece yapılır, bir hak çünkü bu. Bunun reklamını yapmak da son derece yanlış. Engelliler sokağa çıkamadıklarını söylüyor. Evet çok haklılar. İnşallah bu şehir, İzmirimizin bir hayali olacak. Bir hayal yazacağız. Bir idealimiz ve hedefimiz olacak ama bu şehirde baştana ayağa, bir uçtan bir uca bütün standartlarıyla engellileri engelleyen hiçbir uygulama olmayacak. Bu da şehrin anayasası olacak. Arabalar kaldırıma çıkmasın diye 30 santim yükseklik yapmak ilkelliktir. Kaldırımları işgal etmeyi engelleyememekte bir acizliktir. Bunları belediye başkan adayı olarak söylemiyorum. Bunları yaptık, inşallah 1 Nisan'dan sonra da yapacağız. Engelli dostu binalar yapacağız dedi.

Toplantı sonrasında ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 40 beyaz baston verildi.

