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Zeybekci: “Halkın derdiyle dertlenmeyen bir belediyecilik olamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Buca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, “Halkın derdiyle dertlenmeyen bir belediyecilik olamaz, tüm bu sorunlarınız çözülecek” dedi.

Buca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, “Halkın derdiyle dertlenmeyen bir belediyecilik olamaz, tüm bu sorunlarınız çözülecek” dedi. Zeybekci, 31 Mart seçimlerinin İzmir için değişimin tarihi olduğunu söyledi. Vatandaşlar, daha önce televizyon ekranlarında gördükleri Zeybekci’yi, karşılarında daha fit, uzun ve yakışıklı bulduklarını belirtti.
Buca’da esnaftan gelen davetleri kırmayan ve iş yerlerinde çay içen Cumhur İttifakı’nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin yanına gelen bir vatandaş, odun ticareti yaptığını, kiralık tuttuğu iş yerinin kaçak yapı olduğu gerekçesiyle kapatıldığını, bir yılı aşkın süredir boş dolaştığını anlattı. Belediyeye gitmesine rağmen ilgilenen olmadığını ve benzer durumda çok sayıda esnafın bulunduğunu dile getiren vatandaş, “Bize ’sanayi sitesine gidin’ deniyor ama sanayi sitelerinde yer bulamıyorsunuz. Yeni sanayi siteleri, ihtisas iş alanları açılmıyor. Kentsel dönüşüm adı altında eski az katlı bina yıkılıyor yerine çok katlı bina yapılıyor. Ne yol, ne sosyal alan ne de altyapıda bir değişiklik oluyor. Şehir sıkıştıkça sıkışıyor” diye konuştu.
İş dallarına yönelik alt yapısı hazırlanmış alternatif sanayi alanları oluşturmanın belediyenin görevi olduğunu, bunu hazırlamadan iş yeri kapatmanın da zulüm olduğunu ifade eden Zeybekci, “Şehir içinde olmasını istemediğin bu tür imalathane, iş yerlerine belediye olarak alternatifler göstermek zorundasın. Yerel yönetimlerin bu tür alanları açma, yer gösterme görevlerinin olduğunun farkında bile değiller belki. Aymazlık var, biraz şımartılmışlık var. Vatandaşın derdiyle dertlenilmiyor. Şehrimize birlikte sahip çıkmak zorundayız” diye yanıt verdi.

"Fit, uzun ve yakışıklı bulduk"
Halkın derdiyle dertlenmeyen bir belediyeciliğin olamayacağını vurgulayan Zeybekci, tüm bu sorunlara çözüm getireceklerini ifade etti.
İzmir’i İzmirlilerin kurtaracağını, kendinin hizmetkar olacağını belirten Zeybekci, vatandaşlara, “İzmir’i almaya değil kendimizi vermeye geldik. Tüm bu sorunlar 1 Nisan’dan itibaren en kısa sürede İzmir’in gündeminden kalkacak. Siz şehrinize sahip çıkın, oyunuzu İzmir’e, kentinizin geleceğine verin” dedi.
Taksi ve minibüs şoförlerinden özellikle yolların bozukluğundan şikayet aldıklarını dile getiren Zeybekci, “Bu sorunlar İzmir’in gündeminde olmayacak” diye konuştu. Vatandaşlar, daha önce televizyon ekranlarında gördükleri Zeybekci’yi, karşılarında daha fit, uzun ve yakışıklı bulduklarını söyledi.

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