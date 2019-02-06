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Zeybekci için reklam filmi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 12:23 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci için hazırlanan reklam filmi, 1 milyondan fazla kişiye ulaştı

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci için reklam filmi çekildi.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan film sinemalarda da gösteriliyor.

Reklam filminin 1 milyondan fazla kişiye ulaştığı ve büyük beğeni topladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Meydanı, Konak Meydanı, tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kordon, Bostanlı Sahili gibi şehrin simge alanları başta olmak üzere, merkez ve dış ilçelerde gerçekleştirilen çekimler yaklaşık iki gün sürdü. Filme, oyuncuların yanı sıra İzmirliler de doğal oyuncu olarak katılım sağladı. Güneşin doğumu ve İzmir'in aydınlanmasıyla başlayan reklam filminde Nihat Zeybekci'nin seslendirdiği duygusal şiir de izleyenlerden tam not aldı."

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Zeybekci reklam şiir

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