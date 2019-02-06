İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci için reklam filmi çekildi.
Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan film sinemalarda da gösteriliyor.
Reklam filminin 1 milyondan fazla kişiye ulaştığı ve büyük beğeni topladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Meydanı, Konak Meydanı, tarihi Kemeraltı Çarşısı, Kordon, Bostanlı Sahili gibi şehrin simge alanları başta olmak üzere, merkez ve dış ilçelerde gerçekleştirilen çekimler yaklaşık iki gün sürdü. Filme, oyuncuların yanı sıra İzmirliler de doğal oyuncu olarak katılım sağladı. Güneşin doğumu ve İzmir'in aydınlanmasıyla başlayan reklam filminde Nihat Zeybekci'nin seslendirdiği duygusal şiir de izleyenlerden tam not aldı."
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