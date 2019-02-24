Zeybekci: “İlk 3 ay eve gitmeden çözüm planı yapacağız”

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir’de yaşam kalitesini düşüren sorunlardan şikayet eden vatandaşlara, “Bu konular sorun olmaktan çıkacak. 3-4 ay evimize gitmeden tüm sorunların çözümünün planlamasını yapacağız, uygulamasına geçeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Aliağa ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. MHP adayı ve mevcut belediye başkanı Serkan Acar’ı öven Zeybekci, “Bu ilçeye bir sevdalı el değmiş, millete hizmetkar olmaktan keyif alan bir dokunuş olmuş” diye konuştu. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını, trafik, kanalizasyon, altyapı yetersizliği, yollardaki bozukluklar konularında yoğun şikayetler aldıklarını anlatan Zeybekci, 21. yüzyıl İzmir hikayesinde görmek istemedikleri manzaraların birikmiş halde durduğunu söyledi. Zeybekci, “Şakranlılar, 5 yıldan beri ’kanalizasyonumuzu yaptıramıyoruz’ diyor. Belediye başkanı arkadaşımız planlarının hazır olduğunu ama İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir türlü uygulamaya geçmediğini söylüyor. Atıklar denize ya da fosseptiğe gidiyor. Aynı sorun, turizm bölgesi Karaburun yarımadasında da karşımızda duruyor. 2025 gelmeden önce hayalimizdeki İzmir’de, kendisine yakışmayan çöp, altyapı, kanal sorunları olsun istemiyoruz. Turizmci oraya gittiğinde kanalizasyon olmadığını öğrenince yatırım yapar mı? Aliağa’nın onaylanması gereken imar planları 4 yıldır bekliyor. Şakran’a, Karaburun’a sözüm, kanalizasyonları yaptırmak olacak. Kınık’ın en uzaktaki belde yolu dahil, yolların hiçbirinde çukur bırakmayacağız” diye konuştu.