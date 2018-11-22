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Zeybekci: İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, basın mensuplarının, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğunu hatırlatması üzerine, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" dedi.

Zeybekci: İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'na katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, basın mensuplarının, AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğunu hatırlatması üzerine, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez" dedi.
Ege Ekonomik Forumu'na katılan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğu hatırlatılıp, bu konudaki düşüncesi sorulan Zeybekci, "Henüz daha kesinleşen bir şey yok ama ola ki partimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tevdi edilirse, bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur, benim için şeref olur. Hizmetkâr belediyeciliği de İzmir'e getirmek için son gayretimize kadar, enerjimizin sonuna kadar çalışacağımızı da bilmenizi isterim. En iyisini, hakkını vererek yapacağımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.
Henüz kendisine ulaşan bir teklif olmadığını belirten Zeybekci, "Takdir edersiniz ki böyle şeylerin öncelikli olarak partimiz tarafından tebliğ edilmesi lazım. Bize şu anda yapılmış olan böyle bir teklif yok. Biz de sizler gibi görüşüldüğünü, konunun ciddi olarak değerlendirildiğini biliyoruz. İnşallah cumartesi günü hep birlikte göreceğiz. İzmir, bu Anadolu coğrafyasının doğuştan en güzel şehridir. Hizmetin en güzelini hak ettiğine inanıyorum. İzmir'in geleceğini yeniden inşa etme adına en iyi hizmetkâr kim olacaksa onun olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Basın mensuplarının 'Siz İzmir'i istiyor musunuz' sorusunu da yanıtlayan Nihat Zeybekci, "İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir, Anadolu'nun en güzel kızı, en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun" dedi.

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