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Zeybekci: İzmir'e kendimizi sevdireceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Biz kendimizi İzmir’e vereceğiz, kendimizi İzmir’e adayacağız.

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Biz kendimizi İzmir’e vereceğiz, kendimizi İzmir’e adayacağız. AK Parti’nin bütün teşkilatı, bütün arkadaşlarımızla beraber İzmir’e kendimizi sevdireceğiz, kabul ettireceğiz" dedi. Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki grup toplantısında adaylığını açıklaması ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Zeybekci, "Allah utandırmasın. Gönlümüzden geçen İzmir’imizi, Ege’nin merkezi İzmir’imizi, hizmetkar belediyeciliği, gönülleri fethedecek belediyeciliği, İzmir’imizi geleceğe taşıyacak, 21’inci yüzyılın gerektirdiği tüm altyapıyla, üst yapıyla tanıştırtacak olan gönül belediyeciliğini, İzmirlilerle beraber onların gönlüne girerek, kendimizi İzmir’e teslim ederek birlikte kazandıracağız. Hayırlı olsun diyorum. Parti teşkilatımıza, İzmir teşkilatımıza, Cumhurbaşkanımıza bu teveccühlerinden, güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Zeybekci, adaylığıyla ilgili daha önce kendisine tebligat yapıldığını; ancak parti terbiyesinin son dakikaya kadar beklemek şeklinde olduğunu vurguladı. 'PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYORUZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını açıklamasıyla seçim kampanyasının başladığını ifade eden Zeybekci, "Perşembe gününden itibaren İzmir’de teşkilatımızla birlikte hazırlık çalışmamız, değerlendirmemiz olacak. İzmir ile ilgili çok önemli projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın bize talimat verdiği projeler olacak. Meclis başkanımızın İzmir milletvekili olması sebebiyle İzmir için hazırladığı, il teşkilatımızın hazırladığı projeler olacak. Hazırlık çalışmaları biter bitmez de bütün gücümüzle İzmirliler'in gönlünü fetheden, gönlünü razı eden, İzmir’in geleceğini birlikte hazırlayacağımız, muhteşem İzmir’e doğru birlikte yola çıkacağız” dedi. Zeybekci, “İzmir’i alacağız diyor musunuz?” sorusu üzerine de, "Biz kendimizi İzmir’e vereceğiz, kendimizi İzmir’e adayacağız. AK Parti’nin bütün teşkilatı, bütün arkadaşlarımızla beraber İzmir’e kendimizi sevdireceğiz, kabul ettireceğiz ve kendimizi İzmir’e vereceğiz. Hizmet belediyeciliğini İzmir’e vereceğiz" diye konuştu.

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